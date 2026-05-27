Lançamento do Feed KuCoin 3.0 para recompensar a participação ativa e contribuições dos criadores

A nova Central de Recompensas para Criadores, portal "Post-to-Earn" (Publique para Ganhar), as ferramentas e os recursos para criadores verificados ajudam a enriquecer o conteúdo da comunidade e a levar o trading social além do simples acompanhamento passivo

PROVIDENCIALES, Ilhas Turcas e Caicos, 27 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A KuCoin, plataforma global líder no setor de criptomoedas baseada na confiança, anunciou hoje o KuCoin Feed 3.0, apresentando a Central de Recompensas para Criadores e uma série de recursos aprimorados desenvolvidos para recompensar a participação ativa, fortalecer a visibilidade dos criadores e enriquecer o conteúdo sobre criptomoedas gerado pela comunidade. A atualização inclui uma estação de tarefas "Post-to-Earn", ferramentas otimizadas de compartilhamento nas redes sociais, insígnias de criador verificado, indicadores de contas oficiais e um mecanismo de descoberta aprimorado que oferece maior visibilidade aos criadores e a conteúdo de alta qualidade.

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O lançamento inicia a próxima fase no desenvolvimento contínuo do KuCoin Feed. Lançado inicialmente como uma central de inteligência de criptomoedas baseada em IA, o KuCoin Feed ajudou os usuários a acessar informações de mercado, narrativas em tendência e insights de trading em um único lugar. Com o KuCoin Feed 2.0 e o KuCoin Live, o produto evoluiu para um ecossistema mais amplo de informação para decisão O KuCoin Feed 3.0 amplia ainda mais essa jornada, transformando a criação de conteúdo, o envolvimento da comunidade e o compartilhamento nas redes sociais em oportunidades de ganhos mais acessíveis.

Por meio da Central de Recompensas para Criadores, os usuários elegíveis podem participar de atividades "Post-to-Earn", desenvolver sua presença como criadores e acessar oportunidades de recompensas por meio de contribuições consistentes. As ferramentas de compartilhamento aprimoradas também ajudam os usuários a apresentar visões de mercado em um formato mais profissional, facilitando um caminho mais suave desde a descoberta de conteúdo até o engajamento da comunidade e o engajamento relacionado ao trading.

O KuCoin Feed 3.0 foi desenvolvido para proporcionar uma experiência de tomada de decisão baseada em insights mais transparente, prática e participativa. Ao introduzir a Central de Recompensas para Criadores, ferramentas de criadores verificadas e recursos aprimorados de compartilhamento, a KuCoin está facilitando para os usuários transformarem insights em contribuição, contribuição em reconhecimento e reconhecimento em oportunidades de ganho. A atualização também reflete o foco da KuCoin em ir além do seguimento passivo de estratégias, incentivando os usuários a publicar, interagir e compartilhar ativamente, enquanto ajuda criadores confiáveis e conteúdo de alta qualidade a se destacarem.

O KuCoin Feed 3.0 reflete uma mudança mais ampla — do acompanhamento passivo para a participação ativa e contribuição . Ao combinar recompensas para criadores, identidades verificadas, interação transparente e um ecossistema comunitário baseado em conteúdo, o KuCoin Feed procura apoiar uma comunidade de criptomoedas mais saudável e interativa. O KuCoin Feed 3.0 já está disponível no aplicativo KuCoin.

Sobre a KuCoin

Fundada em 2017, a KuCoin é uma plataforma global líder de criptomoedas, construída sobre confiança e segurança, atendendo mais de 40 milhões de usuários em mais de 200 países e regiões. Conhecida por sua confiabilidade e abordagem centrada no usuário, a plataforma combina tecnologia avançada, alta liquidez e fortes mecanismos de segurança para oferecer uma experiência de trading sem falhas. A KuCoin oferece acesso a mais de 1.500 ativos digitais por meio de um amplo portfólio de produtos e mantém o compromisso de construir infraestruturas de ativos digitais transparente, em conformidade e focada no usuário para o futuro das finanças, respaldada pelas certificações SOC 2 Tipo II, ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 27701:2019. Nos últimos anos, construímos uma sólida base global de conformidade, marcada por conquistas importantes como o registro na AUSTRAC na Austrália, a licença MiCA na Europa e avanços regulatórios em outros mercados.

Saiba mais em www.kucoin.com.

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FONTE KuCoin