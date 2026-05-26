KuCoin Feed 3.0 Resmi Meluncur, Buka Peluang Pengguna dan Kreator Raih Imbalan dari Konten Kripto

Peluncuran KuCoin Feed 3.0 melanjutkan proses pengembangan ekosistem KuCoin Feed. Saat pertama kali diperkenalkan, platform ini berfungsi sebagai pusat analisis berbasis AI yang membantu pengguna mengakses informasi pasar, tren terbaru, dan wawasan perdagangan dalam satu tempat. Melalui KuCoin Feed 2.0 dan KuCoin Live, platform tersebut berkembang sebagai ekosistem yang mendukung proses pengambilan keputusan pengguna. Kini, KuCoin Feed 3.0 membuka peluang bagi pengguna untuk memperoleh penghasilan dari pembuatan konten, interaksi komunitas, dan aktivitas berbagi informasi.

Melalui Creator Reward Center, pengguna yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti program Post-to-Earn, membangun reputasi sebagai kreator, sekaligus mengakses berbagai peluang insentif melalui kontribusi yang konsisten. Di sisi lain, fitur berbagi konten yang telah diperbarui membantu pengguna menyampaikan pandangan tentang tren pasar dengan format yang lebih profesional. Hal ini mempermudah transisi dari penemuan konten menuju interaksi komunitas dan aktivitas terkait trading.

KuCoin Feed 3.0 menghadirkan proses pengambilan keputusan yang lebih transparan, partisipatif, dan berbasis analisis. Kehadiran Creator Reward Center, fitur verifikasi kreator, serta sarana berbagi konten yang lebih lengkap memudahkan pengguna mengubah analisis pasar menjadi kontribusi, kontribusi menjadi pengakuan, dan pengakuan menjadi peluang memperoleh penghasilan. Pembaruan ini juga mencerminkan strategi KuCoin dalam mendorong pengguna beralih dari pola strategi investasi secara pasif. Pengguna kini didorong agar lebih aktif membuat konten, berinteraksi, dan berbagi informasi. KuCoin Feed 3.0 juga membantu kreator tepercaya dan konten berkualitas menjadi lebih mudah diakses oleh komunitas.

KuCoin Feed 3.0 menandai pergeseran yang lebih luas dalam ekosistem komunitas kripto, dari sekadar mengikuti informasi menuju partisipasi dan kontribusi aktif. Dengan memadukan sistem insentif bagi kreator, identitas terverifikasi, interaksi yang transparan, serta ekosistem komunitas berbasis konten, KuCoin Feed mendukung terciptanya komunitas kripto yang lebih sehat dan interaktif. KuCoin Feed 3.0 kini telah tersedia melalui Aplikasi KuCoin.

Tentang KuCoin

Berdiri pada 2017, KuCoin merupakan platform kripto terkemuka di dunia yang telah meraih kepercayaan lebih dari 40 juta pengguna di lebih dari 200 negara dan wilayah. Dikenal atas keandalan dan pendekatan yang berfokus pada pengguna, KuCoin memadukan teknologi mutakhir, likuiditas yang kuat, serta sistem keamanan yang ketat untuk menghadirkan pengalaman trading yang lancar. KuCoin menyediakan akses ke lebih dari 1.500 aset digital melalui berbagai produk, serta berkomitmen membangun infrastruktur aset digital yang transparan, mematuhi regulasi, dan berorientasi pada pengguna untuk masa depan keuangan dengan dukungan sertifikasi SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022 dan ISO/IEC 27701:2019. Dalam beberapa tahun terakhir, KuCoin telah membangun fondasi kepatuhan regulasi global, termasuk meraih izin AUSTRAC di Australia, lisensi MiCA di Eropa, serta izin usaha lain di berbagai pasar.

Informasi selengkapnya: www.kucoin.com.

Sanggahan

Rilis berita ini hanya menyampaikan informasi yang terkait dengan kehumasan, bukan ajakan atau nasihat investasi.

SOURCE KuCoin