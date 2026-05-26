KuCoin Feed ra mắt phiên bản 3.0, khen thưởng sự tham gia tích cực và đóng góp của nhà sáng tạo nội dung

Trung tâm Phần thưởng Nhà sáng tạo (Creator Reward Center) mới, cổng thông tin Post-to-Earn, công cụ dành cho nhà sáng tạo và các tính năng xác minh nhà sáng tạo giúp làm phong phú nội dung cộng đồng và đưa giao dịch xã hội vượt ra khỏi mô hình theo dõi thụ động

PROVIDENCIALES, Quần đảo Turks và Caicos, ngày 26 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin, nền tảng tiền mã hóa hàng đầu toàn cầu được xây dựng dựa trên sự tin cậy, hôm nay công bố KuCoin Feed 3.0, giới thiệu Trung tâm Phần thưởng Nhà sáng tạo cùng loạt tính năng nâng cấp được thiết kế nhằm khen thưởng sự tham gia tích cực, tăng cường độ nhận diện cho nhà sáng tạo và làm phong phú nội dung tiền mã hóa do cộng đồng đóng góp. Bản nâng cấp bao gồm trạm nhiệm vụ Post-to-Earn, các công cụ chia sẻ xã hội được tối ưu hóa, huy hiệu xác minh nhà sáng tạo, dấu hiệu nhận diện tài khoản chính thức và cơ chế khám phá nội dung được cải tiến, giúp các nhà sáng tạo và nội dung chất lượng cao có khả năng hiển thị nổi bật hơn.

Việc ra mắt này đánh dấu giai đoạn tiếp theo trong quá trình phát triển liên tục của KuCoin Feed. Ban đầu được giới thiệu như một trung tâm thông tin và tri thức tiền mã hóa ứng dụng AI, KuCoin Feed giúp người dùng tiếp cận thông tin thị trường, các xu hướng và chủ đề nổi bật và những nhận định giao dịch có giá trị trên cùng một nền tảng. Với KuCoin Feed 2.0 và KuCoin Live, sản phẩm đã phát triển thành một hệ sinh thái hỗ trợ chuyển đổi thông tin thành quyết định trên phạm vi rộng hơn. KuCoin Feed 3.0 tiếp tục mở rộng hành trình này bằng cách biến hoạt động sáng tạo nội dung, tương tác cộng đồng và chia sẻ xã hội thành những cơ hội kiếm thưởng dễ tiếp cận hơn.

Thông qua Trung tâm Phần thưởng Nhà sáng tạo, những người dùng đủ điều kiện có thể tham gia các hoạt động Post-to-Earn, xây dựng sự hiện diện với tư cách nhà sáng tạo và tiếp cận các cơ hội nhận thưởng thông qua những đóng góp thường xuyên. Các công cụ chia sẻ được nâng cấp cũng giúp người dùng thể hiện quan điểm thị trường theo cách chuyên nghiệp hơn, hỗ trợ quá trình chuyển đổi liền mạch từ khám phá nội dung sang tương tác cộng đồng và các tương tác liên quan đến giao dịch.

KuCoin Feed 3.0 được thiết kế nhằm hỗ trợ trải nghiệm ra quyết định dựa trên nhận định theo hướng minh bạch hơn, dễ hành động hơn và có tính tham gia cao hơn. Thông qua việc giới thiệu Trung tâm Phần thưởng Nhà sáng tạo, các công cụ xác minh nhà sáng tạo và những tính năng chia sẻ được nâng cấp, KuCoin giúp người dùng dễ dàng biến những nhận định có giá trị thành đóng góp, đóng góp thành sự ghi nhận và sự ghi nhận thành cơ hội kiếm thưởng. Bản nâng cấp này cũng phản ánh trọng tâm của KuCoin trong việc vượt ra khỏi mô hình theo dõi chiến lược một cách thụ động, khuyến khích người dùng chủ động đăng tải nội dung, tương tác và chia sẻ, đồng thời giúp các nhà sáng tạo đáng tin cậy và nội dung chất lượng nổi bật hơn.

KuCoin Feed 3.0 phản ánh một sự chuyển dịch rộng lớn hơn — từ theo dõi thụ động sang tham gia và đóng góp chủ động. Bằng cách kết hợp cơ chế khen thưởng nhà sáng tạo, danh tính được xác minh, tương tác minh bạch và hệ sinh thái cộng đồng được thúc đẩy bởi nội dung, KuCoin Feed hướng tới việc hỗ trợ một cộng đồng tiền mã hóa lành mạnh và tương tác hơn. KuCoin Feed 3.0 hiện đã có mặt trên ứng dụng KuCoin.

Giới thiệu về KuCoin

Được thành lập năm 2017, KuCoin là nền tảng tiền mã hóa hàng đầu thế giới được xây dựng trên sự tin cậy và bảo mật, phục vụ hơn 40 triệu người dùng tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Được biết đến với độ tin cậy cao và cách tiếp cận lấy người dùng làm trung tâm, nền tảng này kết hợp công nghệ tiên tiến, thanh khoản sâu và các cơ chế bảo mật mạnh mẽ nhằm mang đến trải nghiệm giao dịch liền mạch. KuCoin cung cấp quyền truy cập vào hơn 1.500 tài sản số thông qua bộ sản phẩm đa dạng, đồng thời duy trì cam kết xây dựng hạ tầng tài sản số minh bạch, tuân thủ và lấy người dùng làm trung tâm cho tương lai tài chính, được bảo chứng bởi các chứng nhận SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022 và ISO/IEC 27701:2019. Trong những năm gần đây, KuCoin đã xây dựng một nền tảng tuân thủ toàn cầu vững mạnh, đánh dấu bằng các cột mốc quan trọng bao gồm đăng ký AUSTRAC tại Australia, giấy phép MiCA tại Châu Âu và những tiến triển về mặt pháp lý tại các thị trường khác.

