LANZAJET ANUNCIA INVESTIMENTO ESTRATÉGICO DA AIRBUS - CONSTRUTORA AEROESPACIAL E AERONÁUTICA PIONEIRA

O investimento da maior fabricante de aviões do mundo sinaliza ainda mais o forte apoio da indústria à capacidade da tecnologia de última geração da LanzaJet de escalar o combustível de aviação sustentável globalmente

CHICAGO, 24 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A LanzaJet, empresa líder em tecnologia de combustíveis sustentáveis e produtora de combustíveis sustentáveis, anunciou hoje um investimento estratégico da Airbus, líder mundial na vanguarda do setor de aviação. O investimento permite que a LanzaJet continue a desenvolver sua capacidade e capacidade de dimensionar seu etanol proprietário para a tecnologia de processo de combustível de aviação sustentável (SAF).

"A LanzaJet desenvolveu intencionalmente um portfólio diversificado de investidores estratégicos compostos por empresas líderes globais para garantir que tenhamos o ecossistema para escalar a indústria de SAF", disse Jimmy Samartzis, CEO da LanzaJet. "Este importante investimento da Airbus apoia o crescimento da nossa empresa, permitindo que a LanzaJet aumente a produção e a implantação de SAF para continuar a trabalhar no sentido de cumprir as metas de descarbonização da aviação e desenvolver uma indústria mais sustentável."

O investimento da Airbus faz parte da recente rodada de financiamento de capital de crescimento da LanzaJet, com o apoio de empresas líderes em todos os setores e em todo o mundo. Nos últimos meses, a LanzaJet anunciou investimentos de líderes de toda a cadeia de valor da SAF, incluindo Southwest Airlines, Microsoft, Groupe ADP, MUFG e agora Airbus.

"Os combustíveis de aviação sustentáveis são uma das alavancas mais importantes disponíveis para descarbonizar a aviação, mas sua produção ainda é limitada. Nossa parceria com a LanzaJet demonstra o compromisso da Airbus em trabalhar com os principais fornecedores de tecnologia de energia para explorar caminhos de produção inovadores e dimensionar a SAF ", disse Julie Kitcher, diretora de sustentabilidade da Airbus. "Esta importante parceria com a LanzaJet sublinha a importância das novas tecnologias e da colaboração intersetorial para alcançar emissões líquidas zero de CO2 até 2050."

Além da Airbus, o portfólio de investidores e financiadores da LanzaJet agora inclui All Nippon Airways (ANA), Breakthrough Energy, British Airways, Groupe ADP, LanzaTech, Fundo de Inovação Climática da Microsoft, Mitsui & Co., MUFG, Shell, Southwest Airlines e Suncor Energy.

Na vanguarda da tecnologia de combustível sustentável de próxima geração, a LanzaJet está atualmente iniciando a primeira produção em escala comercial de etanol para SAF na LanzaJet Freedom Pines Fuels. Localizada nos Estados Unidos, a planta histórica produzirá SAF e diesel renovável a partir de etanol de baixo carbono e sustentável e serve como um plano para escalar a produção de SAF e combater o agravamento da crise climática. Com projetos que abrangem 25 países e 5 continentes, a LanzaJet está trabalhando para escalar o etanol para jato globalmente, e a parceria com os principais participantes da cadeia de valor da SAF é fundamental para essa missão.

SOBRE A LANZAJET

A LanzaJet é uma empresa líder em tecnologia de combustíveis sustentáveis dedicada a acelerar a transição para energias limpas. Como fornecedora de tecnologia de Combustível de Aviação Sustentável (SAF) e produtora com tecnologia patenteada de álcool para jato (ATJ) à base de etanol, a LanzaJet está criando uma oportunidade para as gerações futuras, acelerando a implantação de SAF e outras tecnologias limpas críticas para enfrentar a crise climática e transformar a economia global. A LanzaJet foi recentemente nomeada TIME100 Empresas Mais Influentes para 2024. Mais informações estão disponíveis em https://www.lanzajet.com/

SOBRE A AIRBUS

A Airbus é pioneira no setor aeroespacial sustentável para um mundo seguro e unido. A Empresa inova constantemente para fornecer soluções eficientes e tecnologicamente avançadas em serviços aeroespaciais, de defesa e conectados. Em aeronaves comerciais, a Airbus projeta e fabrica aviões modernos e eficientes em termos de combustível e serviços associados. A Airbus também é líder europeia em sistemas espaciais, defesa e segurança. Em helicópteros, a Airbus fornece soluções e serviços eficientes de helicópteros civis e militares em todo o mundo. Mais informações estão disponíveis em https://www.airbus.com/

