LANZAJET KONDIGT STRATEGISCHE INVESTERING VAN AIRBUS AAN - BAANBREKENDE RUIMTEVAART' EN VLIEGTUIGBOUWER

De investering door 's werelds grootste vliegtuigbouwer getuigt opnieuw van de sterke steun van de industrie voor het vermogen van de next-Gen-technologie van LanzaJet om duurzame vliegtuigbrandstof wereldwijd op te schalen

CHICAGO, 24 juli 2024 /PRNewswire/ -- LanzaJet, een toonaangevend bedrijf op het gebied van duurzame brandstoftechnologie en producent van duurzame brandstoffen, heeft vandaag een strategische investering aangekondigd van Airbus, een wereldwijde leider en koploper in de luchtvaartindustrie. Met de investering kan LanzaJet verder bouwen aan zijn capaciteiten en schaalbaarheid van zijn eigen ethanol naar duurzame vliegtuigbrandstof (SAF) procestechnologie.

"LanzaJet heeft met opzet een gevarieerde portefeuille van strategische investeerders ontwikkeld, bestaande uit toonaangevende, wereldwijde bedrijven. Dit zorgt voor het benodigde ecosysteem om de SAF-industrie op te schalen," zegt Jimmy Samartzis, Chief Executive Officer van LanzaJet. "Deze belangrijke investering van Airbus ondersteunt de groei van ons bedrijf. LanzaJet kan hiermee de productie en inzet van SAF opschalen om te blijven werken aan het behalen van de doelstellingen voor het koolstofvrij maken van de luchtvaart en het ontwikkelen van een duurzamere industrie."

De investering van Airbus maakt deel uit van LanzaJet's recente financieringsronde, met steun van leidende bedrijven uit verschillende sectoren en van over de hele wereld. In de afgelopen maanden heeft LanzaJet investeringen aangekondigd van leiders uit de hele SAF-waardeketen, waaronder Southwest Airlines, Microsoft, Groupe ADP, MUFG en nu ook Airbus.

"Duurzame vliegtuigbrandstoffen zijn een van de belangrijkste instrumenten om de luchtvaart koolstofvrij te maken, maar de productie ervan is nog steeds beperkt. Onze samenwerking met LanzaJet laat zien dat Airbus zich inzet om samen te werken met maatgevende leveranciers van energietechnologie om innovatieve productiemogelijkheden te onderzoeken en SAF op schaal te brengen," zegt Julie Kitcher, Chief Sustainability Officer bij Airbus. "Dit belangrijke partnerschap met LanzaJet onderstreept het belang van nieuwe technologieën en een sectoroverschrijdende samenwerking om tegen 2050 een netto-nul CO2-uitstoot te bereiken."

Naast Airbus heeft LanzaJet nu ook All Nippon Airways (ANA), Breakthrough Energy, British Airways, Groupe ADP, LanzaTech, Microsoft's Climate Innovation Fund, Mitsui & Co, MUFG, Shell, Southwest Airlines en Suncor Energy als investeerders en financiers.

LanzaJet loopt voorop in de ontwikkeling van de volgende generatie duurzame brandstoftechnologie en start momenteel 's werelds eerste commerciële productie van ethanol naar SAF bij LanzaJet Freedom Pines Fuels op. De historische fabriek in de Verenigde Staten zal SAF en hernieuwbare diesel uit koolstofarme en duurzame ethanol produceren en dient als blauwdruk om de productie van SAF op te schalen en de toenemende klimaatcrisis te bestrijden. Met projecten in 25 landen en 5 continenten werkt LanzaJet aan de wereldwijde schaalvergroting van ethanol-naar-jet. De samenwerking met belangrijke spelers in de SAF-waardeketen is cruciaal voor die missie.

# # #

OVER LANZAJET

LanzaJet is een toonaangevend technologiebedrijf op het gebied van duurzame brandstoffen dat de overgang naar schone energie wil versnellen. Als leverancier en producent van duurzame vliegtuigbrandstof (Sustainable Aviation Fuel, SAF) met gepatenteerde ethanol-gebaseerde alcohol-naar-jet (ATJ) technologie, creëert LanzaJet een kans voor toekomstige generaties door de inzet van SAF en andere schone technologieën te versnellen die cruciaal zijn voor het aanpakken van de klimaatcrisis en het transformeren van de wereldeconomie. LanzaJet werd onlangs uitgeroepen tot TIME100 Most Influential Companies for 2024. Meer informatie is beschikbaar op https://www.lanzajet.com/

OVER AIRBUS

Airbus is een pionier op het gebied van duurzame lucht- en ruimtevaart voor een veilige en verenigde wereld. Het bedrijf innoveert voortdurend om efficiënte en technologisch geavanceerde oplossingen te bieden op het gebied van lucht- en ruimtevaart, defensie en verbindingsdiensten. Voor de commerciële luchtvaart, levert Airbus moderne en zuinige passagiersvliegtuigen en aanverwante diensten. Airbus is ook Europees leider op het gebied van ruimtesystemen, defensie en veiligheid. Op het vlak van hefschroefvliegtuigen biedt Airbus de meest efficiënte oplossingen en diensten voor civiele en militaire helikopters wereldwijd. Meer informatie is beschikbaar op https://www.airbus.com/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2410446/LJ_black_Logo.jpg