LANZAJET GENOEMD IN TIME100 MEEST INVLOEDRIJKE BEDRIJVEN

CHICAGO, 31 mei 2024 /PRNewswire/ -- LanzaJet, een toonaangevend bedrijf op het gebied van duurzame brandstoftechnologie en producent van duurzame brandstoffen, is vandaag opgenomen in de TIME100 Most Influential Companies lijst. De vierde jaarlijkse lijst belicht bedrijven die een buitengewone impact maken wereldwijd.

"LanzaJet's opname in de TIME100 Most Influential Companies lijst is een bewijs van de toewijding en vindingrijkheid van ons hele team om een overgang naar een netto-nul toekomst mogelijk te maken," zei Jimmy Samartzis, Chief Executive Officer van LanzaJet. "Deze erkenning bevestigt onze inzet om een nieuwe brandstofindustrie voor de luchtvaart op te bouwen en met geavanceerde technologie koolstofarme, duurzame brandstoffen te produceren. Bij het vieren van deze onderscheiding staan we stil bij ons traject , de partnerschappen die de sleutel vormen tot ons succes en de voortdurende overtuiging dat ons werk een duurzamere toekomst voor toekomstige generaties creëert."

Om de lijst samen te stellen heeft TIME om nominaties uit verschillende sectoren gevraagd en het wereldwijde netwerk van medewerkers en correspondenten en externe deskundigen geraadpleegd. Vervolgens beoordeelden de TIME-redacteuren voor elke sector alle belangrijke factoren, zoals impact, innovatie, ambitie en succes. Dit resulteerde in een diverse groep van 100 bedrijven die helpen een essentieel pad voor de toekomst uit te zetten. Bekijk de volledige lijst hier: time.com/100companies.

LanzaJet's eigen ethanol-naar-duurzame-luchtvaartbrandstof (SAF)-technologie is klaar om de luchtvaartindustrie in staat te stellen haar netto nuldoelstellingen te halen in 2050. Het bedrijf is nu actief in meer dan 25 landen en op vijf continenten. In januari opende het de eerste fabriek ter wereld voor ethanol-to-SAF in Soperton, Georgia, VS.

Onlangs aangekondigde investeerders zijn onder andere het Climate Innovation Fund van Microsoft, Southwest Airlines en de wereldwijde luchthavenexploitant Groupe ADP. Dit biedt een bredere investeerdersbasis voor LanzaJet over de hele waardeketen, waarbij het voortbouwt op bestaande investeringen van British Airways, LanzaTech, Mitsui & Co, Shell en Suncor Energy, naast de financiering van Breakthrough Energy, het Amerikaanse ministerie van Energie en het Britse ministerie van Transport. LanzaTech en Microsoft werden beide al eerder opgenomen in de top 100 van meest invloedrijke bedrijven van TIME100.

LanzaJet wordt ook genoemd op Fortune's 2024 lijst van meest innovatieve bedrijven, met respectievelijk de 8e plaats en 22e plaats voor cultuur en product. LanzaJet CEO Jimmy Samartzis prijkt ook als 2024 Midwest Finalist op de lijst voor Ondernemer van het Jaar van Ernst & Young.

