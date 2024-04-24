Знаковый биржевой аукцион: торги за «эпический сатоши» на CoinEx начались

ГОНКОНГ, 24 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- Четвертый «эпический сатоши», ранее добытый ViaBTC, третьим по величине майнинговым пулом в мире, в настоящее время выставлен на аукцион на криптовалютной бирже CoinEx. Первый в истории публичный аукцион «эпического сатоши» на бирже стартовал 23 апреля в 00:00 (UTC+8). Пользователи CoinEx могут делать ставки мгновенно на странице аукциона. Минимальная ставка 1 BTC.

Аукцион завершится 26 апреля в 00:00 (UTC+8), и тот, кто сделает самое высокое предложение, сможет приобрести этот редкий токен «эпический сатоши». Для участия в аукционе участникам необходимо иметь достаточно средств на спотовом счете CoinEx. На аукционе принимаются только ставки в BTC. После приема ставки система вычтет соответствующие активы в BTC. В случае более высокой ставки активы будут немедленно возвращаться, что позволит участникам делать вторую ставку. CoinEx уведомит всех участников о результатах внутренними сообщениями на сайте и по электронной почте.

Первый сатоши (наименьшая доля биткойна) после каждого халвинга, который происходит после 210 000 блоков, или примерно каждые четыре года, называют «эпический сатоши». Всего существует около 32 «эпических сатоши», что делает их уникальными и заслуживающими внимания. Сейчас на рынке представлены всего четыре впечатляющих «эпических сатоши», каждый из которых обладает уникальным историческим значением и редкостью в экосистеме биткойнов. Однажды «редкий сатоши» (это менее редкий токен, чем «эпический сатоши») уже выставлялся на аукционе Sotheby's и был продан за 107 950 долларов США.

О компании CoinEx

Компания CoinEx, основанная в 2017 году, является глобальной криптовалютной биржей и стремится упростить процесс торговли. Платформа предоставляет ряд услуг, включая спотовую и маржинальную торговлю, фьючерсы, свопы, автоматические маркет-мейкеры (AMM) и финансовое управление для более чем 5 миллионов пользователей в более чем 200 странах и регионах.

Благодаря своим «качественным, быстрым и всеобъемлющим» стратегиям листинга, биржа CoinEx разместила более 900 токенов и более 1400 торговых пар. Этот обширный выбор дает пользователям доступ к новейшим криптовалютам, находящимся на переднем крае инноваций. С самого момента своего основания CoinEx при предоставлении услуг неизменно придерживалась принципа «пользователь всегда важнее». С искренними намерениями способствовать развитию равноправной, уважительной и безопасной среды для торговли криптовалютой CoinEx дает возможность людям с различным уровнем опыта без проблем получать доступ в мир криптовалют, предлагая простые в использовании продукты.