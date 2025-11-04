Líderes cooperativos apresentam manifesto para a nova economia global na Cúpula de Doha

DOHA, Catar, 4 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Uma rede global de líderes cooperativos e mútuos lançada na Cúpula Mundial para o Desenvolvimento Socia l – e sua primeira ação foi publicar um Contrato para uma Nova Economia Global .

The UN 2025 International Year of Cooperatives (IYC) flag flying against a blue sky. The closing event of the IYC will take place during the second World Summit for Social Development in Doha, Qatar (4-6 November) (Photo: Co-operatives UK / Chris Foster Photography)

O Círculo de Liderança de Cooperativas e Mútuas (CM50) é uma iniciativa da Aliança Cooperativa Internacional (ICA) que reúne líderes de algumas das maiores empresas cooperativas e mútuas do mundo, incluindo Jayen Mehta (diretor geral, Amul, Índia), Shirine Khoury Haq (CEO, Co-op Group, Reino Unido), Howard Brodsky (cofundador e presidente, CCA Global Partners, EUA), Fabíola da Silva Nader Motta (Gerente Geral, OCB, Brasil) e Rob Wesseling (presidente e CEO, The Cooperators, Canadá).

O lançamento ocorreu no momento em que a Cúpula de Doha reconheceu o modelo de negócios cooperativo como uma ferramenta para promover o desenvolvimento sustentável, a inclusão social e a resiliência econômica.

A Declaração Política de Doha destaca o papel das cooperativas como líderes da economia social e solidária, incentivando o empreendedorismo, criando trabalho decente e promovendo a inclusão social .

Durante o evento, a ICA e o Comitê para a Promoção e Avanço das Cooperativas ( COPAC ) coorganizaram uma Sessão de Soluções com a participação de Chefes de Estado, representantes da ONU, líderes cooperativos e mútuos e parceiros internacionais.

A sessão incluiu a cerimônia de encerramento do Ano Internacional das Cooperativas das Nações Unidas 2025 ( IYC2025 ), celebrando as realizações e contribuições das cooperativas para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e o lançamento da Estratégia 2026-2030 da ICA.

Ariel Guarco, presidente da ICA, disse:

"As cooperativas demonstraram seu poder para construir economias e sociedades mais justas e resilientes. A Declaração Política de Doha e o relatório do Secretário-Geral da ONU de 2025 sobre Cooperativas em Desenvolvimento Social reconhecem esta contribuição única. Ao encerrarmos o IYC2025 em Doha, olhamos para o futuro com energia renovada para ampliar a presença cooperativa como um acelerador fundamental dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU."

A ICA também lançou uma edição especial do World Cooperative Monitor , destacando o impacto social e econômico do movimento. Ele mostra que as 300 maiores cooperativas do mundo têm um faturamento combinado de US$ 2,8 trilhões, equivalente à oitava maior economia do mundo. Também inclui entrevistas com líderes cooperativos que demonstram como as empresas democráticas e centradas nas pessoas prosperam nos mercados modernos.

Sobre a Aliança Cooperativa Internacional

Fundada em 1895, a ICA trabalha para promover e fortalecer empresas cooperativas, guiadas pelos princípios da democracia, igualdade e prosperidade compartilhada.

