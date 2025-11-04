Líderes cooperativos presentan manifiesto para una nueva economía global en la Cumbre de Doha

DOHA, Qatar, 4 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- En la Cumbre Social Mundial de Naciones Unidas se puso en marcha una red mundial de líderes cooperativos, cuya primera acción fue la publicación de un Contrato para una Nueva Economía Global.

The UN 2025 International Year of Cooperatives (IYC) flag flying against a blue sky. The closing event of the IYC will take place during the second World Summit for Social Development in Doha, Qatar (4-6 November) (Photo: Co-operatives UK / Chris Foster Photography)

El Círculo de Cooperativas y Mutuales (CM50) es una iniciativa de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) que reúne a líderes de algunas de las cooperativas y mutualidades más grandes del mundo, entre ellas Jayen Mehta (Director General de Amul, India), Shirine Khoury Haq (consejera delegada de Co-op Group, Reino Unido), Howard Brodsky (Cofundador y Presidente de CCA Global Partners, EE.UU.), Fabíola da Silva Nader Motta (Directora General de OCB, Brasil) y Rob Wesseling (Presidente y consejero delegado de The Cooperators, Canadá).

El lanzamiento se produjo en el marco de la Cumbre de Doha de Naciones Unidas, que reconoció el modelo de negocio cooperativo como una herramienta para impulsar el desarrollo sostenible, la inclusión social y la resiliencia económica.

La Declaración Política de Doha destaca el papel de las cooperativas como líderes del desarrollo sostenible, mediante el fomento del emprendimiento, la creación de trabajo decente y el impulso de la inclusión social.

Durante el evento, la ACI y el Comité para la Promoción y el Desarrollo de las Cooperativas (COPAC) de las Naciones Unidas, organizaron conjuntamente una Sesión de Soluciones a la que asistieron Jefes de Estado, representantes de la ONU, líderes de cooperativas y mutualidades, y socios internacionales.

La sesión incluyó la ceremonia de clausura del Año Internacional de las Cooperativas 2025 de las Naciones Unidas (AIC2025), que celebró los logros y las contribuciones de las cooperativas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, y el lanzamiento de la estrategia 2026-2030 de la lCA.

Ariel Guarco, Presidente de la ICA, dijo:

"Las cooperativas han demostrado su capacidad para construir economías y sociedades más justas y resilientes. La Declaración Política de Doha y el informe del Secretario General de la ONU de 2025 sobre las Cooperativas en el Desarrollo Social reconocen esta contribución única. Al clausurar el Año Internacional de las Cooperativas 2025 en Doha, miramos al futuro con renovadresilientesra ampliar la presencia cooperativa como un acelerador clave de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU".

La ICA también lanzó una edición especial del World Cooperative Monitor, que destaca el impacto social y económico del movimiento. Este informe muestra que las 300 cooperativas más importantes del mundo tienen una facturación conjunta de 2,8 billones de dólares estadounidenses, equivalente a la octava economía más grande del mundo. Asimismo, incluye entrevistas con líderes cooperativos que demuestran cómo las empresas democráticas y centradas en las personas prosperan en los mercados modernos.

Acerca de la Alianza Cooperativa Internacional.

Fundada en 1895, la ACI trabaja para promover y fortalecer las empresas cooperativas, guiadas por los principios de democracia, igualdad y prosperidad compartida.

