협동조합 지도자들, 도하 정상회의서 새로운 글로벌 경제를 위한 선언문 발표

도하, 카타르, 2025년 11월 4일 /PRNewswire/ -- 사회발전 세계 정상회의 에서 출범한 협동조합 및 상호금융 지도자들의 글로벌 네트워크가 첫 행보로 새로운 글로벌 경제를 위한 선언문 을 발표했다.

협동조합 및 상호조합 리더십 서클(CM50) 은 국제협동조합연맹(ICA) 이 주도하는 이니셔티브로 전 세계 주요 협동조합과 상호금융조직의 지도자들이 참여하고 있다. 주요 인사로는 자옌 메타(인도 아무르 전무이사), 시린 쿠리 하크(영국 코옵 그룹 CEO), 하워드 브로드스키(미국 CCA 글로벌 파트너스 공동 창립자 겸 회장), 파비올라 다 실바 나데르 모타(브라질 OCB 총괄매니저), 롭 웨셀링(캐나다 더 쿠퍼레이터스 회장 겸 CEO) 등이 있다.

The UN 2025 International Year of Cooperatives (IYC) flag flying against a blue sky. The closing event of the IYC will take place during the second World Summit for Social Development in Doha, Qatar (4-6 November) (Photo: Co-operatives UK / Chris Foster Photography)

이번 출범은 도하 정상회의가 협동조합 비즈니스 모델을 지속 가능한 발전과 사회적 포용, 경제 회복력 강화를 위한 주요 수단으로 인정하면서 이뤄졌다.

도하 정치선언 은 협동조합이 기업가정신을 장려하고 양질의 일자리를 창출하며 사회적 포용을 촉진함으로써 사회적 연대 경제에서 선도적 역할을 수행하고 있음을 강조했다.

행사 기간 ICA와 협동조합진흥•발전위원회( COPAC )는 공동으로 솔루션 세션을 개최했다. 이 세션에는 각국 국가원수와 유엔(UN) 대표, 협동조합 및 상호조합 지도자, 국제 파트너 등이 참석했다.

이번 세션에서는 유엔(UN) 2025 국제협동조합의 해( IYC2025 ) 폐막식이 진행돼 협동조합이 거둔 성과와 유엔 지속가능발전목표 달성을 위한 노력을 함께 기념했다. 이어 ICA의 2026~2030 전략 도 공개됐다.

아리엘 구아르코 ICA 회장은 " 협동조합은 보다 공정하고 탄탄한 경제와 사회를 만들어 갈 수 있는 힘을 보여줬다 . 도하 정치선언과 2025 년 유엔 사무총장의 사회개발 분야 협동조합 보고서는 이러한 독특한 역할과 가치를 인정하고 있다. 도하에서 IYC2025를 마무리하며 우리는 유엔 지속가능발전목표 달성을 앞당기는 주체로서 협동조합의 영향력을 더 확장해 나갈 새로운 동력을 얻었다"고 말했다.

ICA는 협동조합 운동의 사회•경제적 영향력을 조명한 세계 협동조합 모니터 특별판을 발간했다. 보고서에 따르면 세계 상위 300대 협동조합의 총매출은 미화 2조 8000억 달러에 달하며, 이는 세계 8위 경제 규모에 해당한다. 또한 현대 시장에서 민주적이고 사람 중심의 기업이 어떻게 성장하고 있는지를 보여주는 협동조합 지도자들의 인터뷰도 함께 수록됐다.

국제협동조합연맹 소개

1895년 설립된 ICA는 민주주의, 평등, 공동 번영의 원칙에 따라 협동조합의 성장을 촉진하고 역량을 강화하기 위해 노력하고 있다.

www.ica.coop

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2808119/International_Cooperative_Alliance.jpg

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2808118/International_Cooperative_Alliance_Logo.jpg

SOURCE International Cooperative Alliance