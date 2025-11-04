Les dirigeants des coopératives dévoilent le manifeste de la nouvelle économie mondiale au sommet de Doha

DOHA, Qatar, 4 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Un réseau mondial de dirigeants coopératifs et mutualistes a été lancé lors du Sommet mondial pour le développement social - et sa première action a été de publier un Contrat pour une nouvelle économie mondiale .

Le drapeau de l'Année internationale des coopératives (AIC) 2025 de l'ONU flottant dans un ciel bleu. L'événement de clôture de l'AIC aura lieu lors du deuxième sommet mondial pour le développement social à Doha, au Qatar (4-6 novembre) (Photo : Co-operatives UK / Chris Foster Photography)

Le Cooperatives and Mutuals Leadership Circle (CM50) est une initiative de l 'Alliance coopérative internationale (ACI) qui rassemble des dirigeants de certaines des plus grandes entreprises coopératives et mutuelles du monde, dont Jayen Mehta (Directeur général, Amul, Inde), Shirine Khoury Haq (PDG, Co-op Group, Royaume-Uni), Howard Brodsky (cofondateur et président, CCA Global Partners, États-Unis), Fabíola da Silva Nader Motta (directrice générale, OCB, Brésil) et Rob Wesseling (président et PDG, The Cooperators, Canada).

Ce lancement a eu lieu alors que le sommet de Doha a reconnu le modèle d'entreprise coopérative comme un outil permettant de promouvoir le développement durable, l'inclusion sociale et la résilience économique.

La Déclaration politique de Doha souligne le rôle des coopératives en tant que leaders de l'économie sociale et solidaire, en encourageant l'esprit d'entreprise, la création de travail décent, et la promotion de l'inclusion sociale.

Au cours de l'événement, l'ACI et le Committee for the Promotion and Advancement of Cooperatives ( COPAC ) ont co-organisé une Solutions Session à laquelle ont participé des chefs d'Etat, des représentants des Nations Unies, des dirigeants de coopératives et de mutuelles, et des partenaires internationaux.

La session comprenait la cérémonie de clôture de l'Année internationale des coopératives 2025 des Nations Unies ( IYC2025 ), célébrant les réalisations et les contributions des coopératives aux objectifs de développement durable des Nations Unies, et le lancement de la stratégie 2026-2030 de l'ACI .

Ariel Guarco, Président de l'ACI, a déclaré :

« Les coopératives ont démontré leur capacité à construire des économies et des sociétés plus justes et plus résistantes. La déclaration politique de Doha et le rapport du secrétaire général des Nations unies de 2025 sur Les coopératives dans le développement social reconnaissent tous deux cette contribution unique. Alors que nous clôturons l'AIC2025 à Doha, nous nous tournons vers l'avenir avec une énergie renouvelée pour étendre l'empreinte de la coopération en tant qu'accélérateur clé des objectifs de développement durable des Nations unies ».

L'ACI a également lancé une édition spéciale du World Cooperative Monitor , qui met en lumière l'impact social et économique du mouvement. Elle montre que les 300 premières coopératives du monde ont un chiffre d'affaires combiné de 2,8 billions de dollars, ce qui équivaut à la huitième plus grande économie du monde. Il comprend également des entretiens avec des dirigeants de coopératives qui montrent comment les entreprises démocratiques et centrées sur les personnes prospèrent sur les marchés modernes.

À propos de l'Alliance coopérative internationale

Fondée en 1895, l'ACI œuvre à la promotion et au renforcement des entreprises coopératives, guidées par les principes de démocratie, d'égalité et de prospérité partagée.

