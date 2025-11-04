合作組織領袖在 Doha Summit 發表全球新經濟宣言

卡達多哈 2025年11月4日 /美通社/ -- 一個由合作社與互助組織領袖組成的全球網絡，於 社會發展世界高峰會 (World Summit for Social Development)上 正式啟動——其首項行動便是發佈《 新全球經濟契約 》(Contract for a New Global Economy)。

合作社和互通領導圈 (Cooperatives and Mutuals Leadership Circle; CM50) 是 國際合作聯盟（International Cooperative Alliance，簡稱「ICA) 」）的一項計劃，聚集了世界上最大的合作企業和共同企業的領導者，包括 Jayen Mehta（印度 Amul 董事總經理）、 Shirine Khoury Haq（英國 Co-op Group 行政總裁）、Howard Brodsky（美國 CCA Global Partners 共同創辦人兼董事長）、Fabíola da Silva Nader Motta（巴西 OCB 總經理） 和 Rob Wesseling（加拿大 The Cooperators 主席兼行政總裁）。

聯合國 2025 國際合作社年 (The UN International Year of Cooperatives; IYC) 的旗幟，在蔚藍天空下迎風飄揚。IYC 閉幕活動，將於卡達多哈舉行的第二屆社會發展世界高峰會 (World Summit for Social Development) 期間舉行（11 月 4 日至 6 日）（圖片來源：Co-operatives UK / Chris Foster Photography）

全球網絡的啟動，適逢多哈高峰會認可合作型商業模式為推動可持續發展、促進社會包容及強化經濟韌性的工具。

多哈政治宣言 (Doha Political Declaration) 強調合作社作為社會和團結經濟領導者的作用：透過鼓勵創業精神、創造體面工作機會，以及推動社會共融。

活動期間，國際合作聯盟（「 ICA 」）與合作社促進與發展委員會（ Committee for the Promotion and Advancement of Cooperatives，簡稱「 COPAC 」）共同主辦了一場解決方案會議，與會者包括各國元首、聯合國代表、合作社與互助機構領袖，以及國際合作夥伴。

本次會議包括聯合國 2025 國際合作社年閉幕式（ IYC2025 ），旨在慶祝合作社對聯合國永續發展目標的成就與貢獻，並啟動國際合作社聯盟 (ICA) 2026 - 2030 年戰略 (2026-2030 Strategy)。

ICA 主席 Ariel Guarco 表示：

「合作社已證明自身在建立更公平、更具彈性的經濟體和社會方面的力量。《多哈政治宣言》(Doha Political Declaration) 與聯合國秘書長 2025 年關於 合作社在社會發展中作用 的報告，均認可了合作社的獨特貢獻。值此多哈 IYC2025 閉幕之際，我們懷抱嶄新活力展望未來，致力擴大合作社的影響力，使其成為推動聯合國永續發展目標的重要加速器。」

ICA 還推出了特別版《 世界合作監察 》，重點介紹該運動的社會和經濟影響。數據顯示，全球前 300 大合作社合計營業額達 2.8 億萬美元，相當於全球第八大經濟體。此特別版還包括與合作領導人的採訪，展示民主、以人為中心的企業如何在現代市場中蓬勃發展。

國際合作聯盟 (ICA) 簡介

國際合作聯盟成立於 1895 年，致力於推動和加強合作企業，以民主、平等和共享繁榮的原則為導向。

