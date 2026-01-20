Líderes da indústria de CX, Atento e Omilia, estabelecem parceria estratégica para liderar a próxima onda de inovação em IA conversacional

A aliança fortalece as capacidades da Atento em soluções de inteligência artificial centradas em conversação, ampliando seu portfólio com recursos avançados de IA conversacional.

O acordo impulsionará soluções inteligentes de agentes virtuais e ativará iniciativas conjuntas de mercado em regiões-chave, incluindo EUA, EMEA e América Latina

MIAMI, 20 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Atento Luxco 1 ("Atento" ou a "Empresa"), uma das maiores provedoras mundiais de serviços de terceirização de gestão da experiência do cliente e transformação de negócios (CXM/BTO) e líder do setor, anunciou hoje uma aliança estratégica com a Omilia, líder global em soluções de CX com aplicação de Agentic AI, para fortalecer as suas capacidades em IA Conversacional, ampliando ainda mais seu portfólio de produtos e serviços de customer experience.

A parceria marca a evolução do portfólio da Atento, estruturado em torno de três pilares estratégicos: AI Advance Insights, AI Agent Assist e AI Agent. A aliança com a Omilia aprofunda e acelera especificamente o pilar AI Agent ao incorporar capacidades avançadas que permitem que agentes virtuais raciocinem, ajam e aprendam de forma autônoma em cada interação.

Omilia deverá contribuir com tecnologias avançadas de IA conversacional e Agentic AI, projetadas para automatizar interações complexas por meio de canais de voz e digitais. A partir de uma compreensão avançada de linguagem natural, com orquestração inteligente entre fluxos de trabalho e sistemas corporativos, a colaboração amplia o portfólio de bots inteligentes e agentes virtuais da Atento, aprimorando a experiência do cliente e impulsionando maior eficiência operacional para as empresas que atende.

Como parte do acordo, Atento e Omilia irão colaborar em mercados estratégicos, incluindo Estados Unidos, EMEA e América Latina, com iniciativas focadas em acelerar a adoção de soluções de IA Conversacional de próxima geração e demonstrar seu impacto tangível nos resultados de negócios.

"Essa aliança reforça nossa visão de oferecer experiências ao cliente impulsionadas por IA avançada, integrando em nosso pilar de Agentic AI capacidades que são referência nesse mercado", disse Dimitrius Oliveira, CEO da Atento. "A tecnologia da Omilia nos permitirá escalar agentes virtuais mais autônomos, inteligentes e orientados para a resultados".

"A Atento traz uma profunda expertise em CX e BTO com uma forte ambição de inovação", disse Dimitris Vassos, CEO e cofundador da Omilia. "Juntos, vamos apoiar a ambição da Atento, levando o poder da Agentic IA para organizações ao redor do mundo, ajudando-as a transformar as interações com os clientes de forma mensurável e sustentável."

Por meio dessa colaboração, a Atento fortalece ainda mais sua posição como parceiro estratégico na terceirização de Transformação de Negócios no setor de Experiência do Cliente, integrando tecnologias de ponta que possibilitam automação em larga escala, preservando interações naturais, eficientes e centradas no cliente.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2831878/Atento_logo.jpg

FONTE Atento