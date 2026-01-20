Atento y Omilia, líderes en CX, se alían para liderar la próxima ola de innovación en IA conversacional

Esta alianza estratégica refuerza las capacidades de Atento en soluciones de inteligencia artificial centradas en la conversación, ampliando su portafolio con capacidades avanzadas de IA conversacional

El acuerdo impulsará soluciones de agentes virtuales inteligentes y activará iniciativas conjuntas de salida al mercado en regiones clave, incluyendo Estados Unidos, EMEA y Latinoamérica

MIAMI, 20 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Atento Luxco 1 ("Atento" o la "Compañía"), uno de los mayores proveedores mundiales de servicios de gestión de experiencias con clientes y externalización de procesos de transformación de negocio (CXM/BTO) y líder de la industria, anuncia hoy una alianza estratégica con Omilia, líder global en soluciones de experiencia de cliente basadas en IA Agéntica, con el objetivo de reforzar las capacidades de Atento en inteligencia artificial centrada en la conversación y seguir ampliando su portfolio de productos y servicios.

La alianza respalda la evolución del portfolio de Atento, estructurado en torno a tres pilares estratégicos: AI Advance Insights, AI Agent Assist y AI Agent. En particular, la colaboración con Omilia profundiza y acelera la solución de AI Agent de Atento mediante la incorporación de avanzadas capacidades de IA Agéntica que permiten a los agentes virtuales razonar, actuar y aprender de forma autónoma a lo largo de cada interacción.

Omilia aporta tecnologías avanzadas de IA conversacional y IA Agéntica, diseñadas para automatizar interacciones complejas con clientes tanto en canales de voz como digitales. Gracias a un entendimiento avanzado del lenguaje natural y a una orquestación inteligente a través de flujos de trabajo y sistemas empresariales, la colaboración amplía el portfolio de bots inteligentes y agentes virtuales de Atento, mejorando la experiencia del cliente e impulsando una mayor eficiencia operativa para las empresas a las que presta servicio.

Como parte del acuerdo, Atento y Omilia colaborarán conjuntamente en mercados estratégicos, incluidos Estados Unidos, EMEA y Latinoamérica, con iniciativas centradas en acelerar la adopción de soluciones de IA conversacional de nueva generación y demostrar su impacto tangible en los resultados de negocio.

"Esta alianza refuerza nuestra visión de ofrecer experiencias de cliente impulsadas por IA avanzada, integrando capacidades líderes de IA Agéntica en nuestro pilar AI Agent", afirma Dimitrius Oliveira, CEO de Atento. "La tecnología de Omilia nos permite escalar agentes virtuales más autónomos, inteligentes y orientados a resultados para nuestros clientes".

"Atento combina una profunda experiencia en CX y BTO con una sólida ambición de innovación", señala Dimitris Vassos, CEO y cofundador de Omilia. "Juntos, apoyamos la ambición de Atento de llevar el poder de la IA Agéntica a organizaciones de todo el mundo, ayudándolas a transformar las interacciones con los clientes de manera medible y sostenible".

A través de esta colaboración, Atento refuerza aún más su posición como socio estratégico en Business Transformation Outsourcing (BTO) dentro del sector de la Experiencia de Cliente, integrando tecnologías de vanguardia que permiten la automatización a escala, preservando al mismo tiempo interacciones naturales, eficientes y centradas en el cliente.

