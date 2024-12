LINDA YACCARINO, CEO DA X CORP, SERÁ A PALESTRA PRINCIPAL DA CES 2025

ARLINGTON, Virgínia, 24 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Consumer Technology Association (CTA)® dá as boas-vindas a Linda Yaccarino, CEO da X Corp, o maior site de notícias e redes sociais on-line do mundo, como palestrante principal na CES® 2025. Yaccarino se juntará à jornalista investigativa vencedora do Emmy, Catherine Herridge, em uma palestra na apresentação principal na terça-feira, 7 de janeiro, às 13h30 no Palazzo Ballroom no Venetian.

Linda Yaccarino, CEO da X Corp Catherine Herridge

Líder transformadora e visionária, Yaccarino está causando impacto como CEO da X Corp, onde está na vanguarda da definição do futuro da comunicação digital. Sob sua liderança, o X evoluiu para se tornar uma plataforma dinâmica que promove conversas globais e soluções inovadoras para marcas, criadores e comunidades.

"X é a redação global no seu bolso. É o único lugar real para o diálogo livre entre todos – o público e os poderosos", disse Yaccarino. "A CES é o lugar perfeito para compartilhar como estamos remodelando completamente todo o ecossistema".

"A carreira de Linda exemplifica o espírito da CES: inovação, resiliência e visão", disse Gary Shapiro, CEO da CTA. "Sua liderança e contribuições para o mundo da mídia e da tecnologia a tornam especialmente adequada para inspirar e desafiar nosso público a pensar com ousadia sobre o futuro."

"Linda é uma pioneira e sua palestra na CES 2025, sem dúvida, desencadeará conversas significativas sobre o cenário em evolução da criação de conteúdo, plataformas sociais e como a tecnologia capacita criadores e comunidades a prosperar", disse Kinsey Fabrizio, presidente da CTA.

Catherine Herridge entrevistará Yaccarino. Herridge, anteriormente na CBS News, é uma jornalista independente com uma audiência crescente de mais de 850.000 no X. Ela é uma forte defensora da Primeira Emenda e de uma imprensa livre.

A palestra será transmitida no Live.CES.Tech, X, Facebook, YouTube e LinkedIn.

A X Corp se junta à Panasonic Holdings, NVIDIA, Accenture, Volvo Group, Delta, e Waymo na programação de Keynotes da CES 2025. Inscreva-se agora para a CES 2025. Detalhes e programação disponíveis em CES.tech.

Sobre a CES®:

A CES é o evento de tecnologia mais poderoso do mundo – o campo de provas para tecnologias de ponta e inovadores globais. É onde as maiores marcas do mundo fazem negócios e encontram novos parceiros, e os inovadores mais perspicazes sobem ao palco. De propriedade e produzida pela Consumer Technology Association (CTA)®, a CES apresenta todos os aspectos do setor de tecnologia. A CES 2025 acontece de 7 a 10 de janeiro de 2025, em Las Vegas. Saiba mais em CES.tech e siga a CES nas redes sociais.

Sobre a Consumer Technology Association (CTA)®:

Como a maior associação comercial de tecnologia da América do Norte, a CTA é o setor de tecnologia. Nossos membros são os principais inovadores do mundo – de startups a marcas globais – ajudando a sustentar mais de 18 milhões de empregos americanos. A CTA é proprietária e produz o CES® – o evento de tecnologia mais poderoso do mundo. Encontre-nos em CTA.tech. Siga-nos em @CTAtech.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2586896/Linda_Yaccarino_Headshot.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2586897/Catherine_Herridge_Headshot.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2520236/5090676/CESLogo_CLR_RGB_Logo.jpg

FONTE Consumer Technology Association