LINDA YACCARINO, PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE X CORP, SERA L'INVITÉE D'HONNEUR DU CES 2025

ARLINGTON, Va., 24 décembre 2024 /PRNewswire/ -- La Consumer Technology Association (CTA)® invite Linda Yaccarino, PDG de X Corp, le plus grand site de nouvelles en ligne et de réseautage social au monde, en tant qu'oratrice principale au CES® 2025. Linda Yaccarino rencontrera la journaliste d'investigation Catherine Herridge, lauréate d'un Emmy Award, pour une conversation d'ouverture le mardi 7 janvier à 13 h 30 dans la salle de bal Palazzo du Venetian.

Linda Yaccarino, CEO, X Corp Catherine Herridge

Leader transformatrice et visionnaire, Mme Yaccarino fait des vagues en tant que PDG de X Corp, où elle est en première ligne pour définir l'avenir de la communication numérique. Sous sa direction, X est devenu une plateforme dynamique favorisant les conversations mondiales et les solutions innovantes pour les marques, les créateurs et les communautés.

« X est la salle de presse mondiale dans votre poche. C'est le seul véritable lieu de dialogue libre entre tous, le public et les puissants », a déclaré Linda Yaccarino. « Le CES est l'endroit idéal pour expliquer de quelle manière nous réorganisons l'ensemble de l'écosystème. »

« La carrière de Linda est l'exemple même de l'esprit du CES : innovation, résilience et vision », a déclaré Gary Shapiro, PDG du CTA. « Son leadership et ses contributions au monde des médias et de la technologie sont autant d'atouts qui lui permettent d'inspirer et d'inciter notre public à envisager l'avenir avec audace. »

« Linda est une pionnière et son discours au CES 2025 suscitera sans aucun doute des conversations intéressantes sur l'évolution du paysage de la création de contenu, les plateformes sociales et la manière dont la technologie permet aux créateurs et aux communautés de prospérer », a déclaré Kinsey Fabrizio, président du CTA.

Catherine Herridge interviewera Linda Yaccarino. C. erridge, qui était auparavant à CBS News, est une journaliste indépendante comptant une audience croissante de plus de 850 000 personnes sur X. Elle est une fervente défenseuse du premier amendement et de la liberté de la presse.

La conférence sera diffusée sur Live.CES.Tech, X, Facebook, YouTube, et LinkedIn.

X Corp rejoint Panasonic Holdings, NVIDIA, Accenture, Volvo Group, Delta, et Waymo sur la liste des débats du CES 2025 https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=4330558-1&h=3852677397&u=https%3A%2F%2Fwww.ces.tech%2Fattend%2Fkeynotes%2F&a=Keynote+lineup. Inscrivez-vous dès maintenant pour le CES 2025. Détails et programmation disponibles sur CES.tech.

