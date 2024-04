LinkShadow é posicionada como fornecedora representativa no Guia de Mercado Gartner® 2024 para Detecção e Resposta de Rede (NDR)

ATENAS, Geórgia, 19 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A LinkShadow, líder global em detecção e resposta de rede inteligente (NDR), foi reconhecida no Guia de Mercado 2024 da Gartner para solução NDR. Este esclarecedor relatório da Gartner explica como a NDR pode ampliar a segurança da infraestrutura integrando-se perfeitamente com diversas tecnologias, como SOAR, SIEM, EDR, MDR e muitas outras.

De acordo com a Gartner, "o mercado de detecção e resposta de rede continua a crescer e se expandir para cenários de rede híbrida com implantação de IaaS. Os líderes de segurança e gerenciamento de riscos devem repriorizar a NDR como um fornecedor-chave de análise de IA no contexto de assistentes de operações de segurança mais automatizados."

A Gartner também recomenda que "as empresas considerem fortemente soluções NDR para complementar ferramentas de segurança de rede baseadas em assinatura e sandboxes de rede. Muitos clientes da Gartner relataram que as ferramentas de NDR detectaram tráfego de rede suspeito que outras ferramentas de segurança de perímetro não identificaram."

Comentando sobre isso, Fadi Sharaf, diretor regional de vendas da LinkShadow, disse: "acreditamos que esse reconhecimento da Gartner fortalece o posicionamento da LinkShadow no domínio NDR. Nosso objetivo é estender a capacidade robusta do LinkShadow NDR às empresas e capacitá-las a se manterem à frente da curva de ameaças, adotando uma abordagem proativa para proteger seus ativos confidenciais."

De acordo com a Gartner, "apesar da forte concorrência de outras plataformas, a receita do mercado global de NDR continua a crescer dois dígitos, registrando um aumento de 19% no período do 1T23 ao 3T23, ano após ano. Quando o mercado de NDR estava no início, ele era composto por uma mistura de startups puras e empresas de monitoramento de rede que se expandiam para casos de uso de segurança. À medida que o mercado cresce, ele atrai cada vez mais grandes fornecedores de plataformas."

Principais conclusões da Gartner:

A detecção e resposta de rede (NDR) é comumente usada como uma tecnologia complementar de detecção e resposta como parte de um arsenal mais amplo de ferramentas de centro de operações de segurança (SOC).

O surgimento de sobreposições de análise "aumentadas por IA", na forma de assistentes SOC, beneficiará o mercado de NDR como uma fonte útil de insights para visualizações agregadas e resumidas.

Alguns fornecedores de NDR chamam a maior parte da atenção do mercado. Organizações com mais maturidade, muitas vezes com casos de uso de detecção mais especializados, muitas vezes misturam esses fornecedores conhecidos com players locais emergentes em suas listas.

A maioria das organizações valoriza os recursos de resposta durante as avaliações de fornecimento de NDR, mas apenas implanta respostas estritamente automatizadas após a fase piloto.

Recomendações da Gartner:

Comece pequeno. Implemente NDR para detectar comportamentos anormais e fornecer recursos de investigação para atividades pós-violação, estendendo-se de forma incremental a diferentes tipos de redes.

Identifique como as detecções baseadas em comportamento de NDR, uma vez ajustadas, podem aumentar sua capacidade de SOC para responder a incidentes com mais rapidez e precisão.

Compare fornecedores de NDR definindo métricas racionalizadas e avaliando como essas ferramentas de NDR impactam positivamente a detecção de ameaças e a resposta a incidentes.

Implemente a resposta automatizada progressivamente, com base no seu SLA de resposta a incidentes existente para o tipo de incidente e na taxa de falsos positivos dos mecanismos de detecção.

Isenção de responsabilidade:

Gartner, Guia de Mercado para Detecção e Resposta de Rede, Jeremy D'Hoinne, Thomas Lintemuth, et al, 29 de março de 2024.

GARTNER é uma marca registrada e marca de serviço da Gartner, Inc. e/ou suas afiliadas nos EUA e internacionalmente e é usada aqui com permissão. Todos os direitos reservados.

A Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa e não aconselha os usuários de tecnologia a selecionar apenas os fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa da Gartner consistem em opiniões de sua organização de pesquisa e não devem ser interpretadas como declarações de fatos. A Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, com relação a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.

Sobre a LinkShadow

A LinkShadow é uma empresa registrada nos EUA com escritórios regionais no Oriente Médio. Lançada por uma equipe altamente qualificada com a visão de formular uma solução de segurança cibernética de última geração que forneça detecção incomparável até mesmo das ameaças mais sofisticadas. A LinkShadow foi desenvolvida com a visão de aprimorar as defesas das organizações contra ataques cibernéticos avançados, malware de dia zero e ransomware, ao mesmo tempo em que obtém informações rápidas sobre a eficácia de seus investimentos em segurança existentes. Visite www.linkshadow.com.

