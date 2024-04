LinkShadow est reconnu comme un fournisseur représentatif dans le Guide du marché Gartner® 2024 pour la détection et la réponse réseau (NDR)

ATHENS, Géorgie, 23 avril 2024 /PRNewswire/ -- LinkShadow, l'un des leaders mondiaux de la détection et de la réponse intelligentes aux réseaux (NDR), a été reconnu par le Guide du marché Gartner 2024 pour la solution NDR. Ce rapport détaillé de Gartner explique comment la NDR peut amplifier la sécurité de l'infrastructure en s'intégrant de manière transparente à diverses technologies telles que les systèmes SOAR, SIEM, EDR, MDR et bien d'autres.

Selon Gartner, « le marché de la détection et de la réponse en réseau continue de croître et de s'étendre aux scénarios de réseaux hybrides avec déploiement IaaS. Les responsables de la sécurité et de la gestion des risques devraient redonner la priorité à la détection et à la réponse réseau en tant que fournisseur clé d'analyses d'IA dans le contexte d'assistants d'opérations de sécurité plus automatisés ».

Gartner recommande également que « les entreprises envisagent fortement des solutions de NDR pour compléter les outils de sécurité réseau basés sur les signatures et les sandboxes réseau. De nombreux clients de Gartner ont signalé que les outils de NDR ont détecté un trafic réseau suspect que d'autres outils de sécurité périmétrique avaient manqué ».

Fadi Sharaf, directeur régional des ventes chez LinkShadow, a déclaré à ce sujet : « Nous pensons que cette reconnaissance de Gartner renforce le positionnement de LinkShadow dans le domaine de la NDR. Notre objectif est d'étendre la robuste capacité de LinkShadow NDR aux entreprises et de leur permettre de maintenir une longueur d'avance sur la courbe des menaces, en adoptant une approche proactive pour protéger leurs actifs sensibles. »

Selon Gartner, « malgré la forte concurrence d'autres plateformes, les revenus du marché mondial de la NDR continuent de croître à deux chiffres, enregistrant une augmentation de 19 % pour la période allant du 1er trimestre 2023 au 3e trimestre 2023, d'une année sur l'autre. À ses débuts, le marché de la NDR était composé d'un mélange de startups et d'entreprises de surveillance du réseau qui s'étendaient aux cas d'utilisation de la sécurité. À mesure que le marché se développe, il attire de plus en plus de grands fournisseurs de plateformes ».

Principales constatations de Gartner :

La détection et la réponse réseau (NDR) est généralement utilisée comme une technologie de détection et de réponse complémentaire dans le cadre d'un ensemble plus large d'outils de centre d'opérations de sécurité (SOC).

L'émergence de superpositions analytiques « renforcées par l'IA », sous la forme d'assistants SOC, profitera au marché de la NDR en tant que source utile d'informations pour des aperçus regroupés et synthétisés.

Une poignée de fournisseurs de NDR captent la majeure partie de l'attention sur le marché. Les entreprises plus expérimentées, qui ont souvent des cas d'utilisation plus spécialisés en matière de détection, mélangent souvent ces fournisseurs bien connus avec des acteurs locaux émergents dans leurs listes de présélection.

La plupart des entreprises accordent de l'importance aux capacités de réponse lors de l'évaluation des fournisseurs de NDR, mais ne déploient des réponses automatisées que de manière très restreinte après la phase pilote.

Recommandations de Gartner :

Commencez petit. Mettez en œuvre la NDR pour détecter les comportements anormaux et fournir des capacités d'investigation pour les activités postérieures à l'intrusion, en l'étendant progressivement à différents types de réseaux.

Déterminez comment les détections de NDR basées sur le comportement, une fois ajustées, pourraient augmenter votre capacité SOC pour répondre aux incidents plus rapidement et avec plus de précision.

Comparez les fournisseurs de NDR en définissant des paramètres rationalisés et en évaluant l'impact positif de ces outils de NDR sur la détection des menaces et la réponse aux incidents.

Mettez en place une réponse automatisée progressivement, en fonction de votre accord de niveau de service existant pour le type d'incident et du taux de faux positifs des moteurs de détection.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le rapport Gartner : https://www.linkshadow.com/LinkShadow-as-a-Representative-Vendor-in-2024-Gartner-Market-Guide-for-Network-Detection-and-Response .

Clause de non-responsabilité :

Gartner, Market Guide for Network Detection and Response, Jeremy D'Hoinne, Thomas Lintemuth, et al., 29 mars 2024.

GARTNER est une marque commerciale déposée et une marque de service de Gartner, Inc. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et à l'échelle internationale. Elle est mentionnée dans le présent communiqué avec autorisation. Tous droits réservés.

Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs ayant les meilleures notes ou autres désignations. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

À propos de LinkShadow

LinkShadow est une société enregistrée aux États-Unis avec des bureaux régionaux au Moyen-Orient. Elle a été créée par une équipe hautement qualifiée dont la vision était de formuler une solution de cybersécurité de nouvelle génération permettant une détection inégalée des menaces les plus sophistiquées. LinkShadow a été conçu dans le but de renforcer les défenses des organisations contre les cyber-attaques avancées, les logiciels malveillants de type « zero-day » et les ransomwares, tout en obtenant une vision rapide de l'efficacité de leurs investissements existants en matière de sécurité. Rendez-vous sur www.linkshadow.com

Contact pour les médias :

Ann Paterson

Vice-présidente du marketing

[email protected]

+1 877 267 7313