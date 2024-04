LinkShadow se posiciona como un proveedor representativo de detección y respuesta de red (NDR) en la 2024 Gartner® Market Guide

ATENAS, Georgia, 19 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- LinkShadow, líder mundial en detección y respuesta de redes inteligentes (NDR), ha sido reconocida en la 2024 Gartner® Market Guide por las soluciones NDR. Este esclarecedor Informe de Gartner explica cómo la NDR puede amplificar la seguridad de la infraestructura, al integrarse a la perfección con diversas tecnologías como SOAR, SIEM, EDR, MDR y muchas otras.

Según Gartner , "el mercado de detección y respuesta de red continúa creciendo y expandiéndose a escenarios de red híbrida con la implementación de IaaS. Los líderes en seguridad y gestión de riesgos deberían volver a priorizar la NDR como un proveedor clave de análisis de IA en el contexto de asistentes de operaciones de seguridad más automatizados".

Gartner también recomienda que, "las empresas deberían considerar seriamente las soluciones de NDR para complementar las herramientas de seguridad de red basadas en firmas y sandboxes de red. Muchos clientes de Gartner han informado que las herramientas de NDR han detectado tráfico de red sospechoso que otras herramientas de seguridad perimetral habían pasado por alto".

Al comentar sobre esto, Fadi Sharaf, director regional de Ventas de LinkShadow, dijo: "Creemos que este reconocimiento de Gartner fortalece el posicionamiento de LinkShadow en el dominio de la NDR. Nuestro objetivo es extender la sólida capacidad de LinkShadow NDR a las empresas y capacitarlas para adelantarse a las amenazas, adoptando así un enfoque proactivo para proteger sus activos sensibles".

Según Gartner , "a pesar de la fuerte competencia de otras plataformas, los ingresos del mercado global en NDR continúan creciendo a dos dígitos, registrando un aumento del 19 % del primer al tercer trimestre de 2023, año tras año. Cuando el mercado de NDR era incipiente, estaba compuesto por una combinación de nuevas empresas y compañías de monitoreo de redes que se expandían a casos de uso de seguridad. A medida que el mercado crece, está atrayendo a cada vez más grandes proveedores de plataformas".

Principales conclusiones de Gartner:

La detección y respuesta de redes (NDR) se utiliza comúnmente como una tecnología complementaria de detección y respuesta, como parte de un arsenal más amplio de herramientas del centro de operaciones de seguridad (SOC, por sus siglas en inglés).

La aparición de superposiciones de análisis "aumentadas por IA", en forma de asistentes de SOC, beneficiará al mercado de NDR como una fuente útil de información para puntos de vista agregados y resumidos.

Un puñado de proveedores de NDR captan la mayor parte de la atención en el mercado. Las organizaciones de mayor madurez, generalmente con casos de uso de detección más especializados, a menudo mezclan estos proveedores conocidos con actores locales emergentes en sus listas de preseleccionados.

La mayoría de las organizaciones valoran las capacidades de respuesta durante su NDR, pero solo implementan respuestas automatizadas muy limitadas más allá de la fase piloto.

Recomendaciones de Gartner:

Comience poco a poco. Implemente NDR para detectar comportamientos anormales y proporcionar capacidades de investigación para la actividad posterior a la violación, extendiéndose gradualmente a través de diferentes tipos de redes.

Identifique cómo las detecciones basadas en el comportamiento de NDR, una vez ajustadas, podrían aumentar su capacidad de SOC para responder a los incidentes de manera más rápida y precisa.

Compare los proveedores de NDR definiendo métricas racionalizadas, evaluando cómo estas herramientas de NDR impactan positivamente en la detección de amenazas y la respuesta a incidentes.

Despliegue la respuesta automatizada de manera progresiva, en función de su SLA de respuesta a incidentes existente para el tipo de incidente y de la tasa de falsos positivos de los motores de detección.

Para obtener más detalles interesantes sobre el Informe Gartner: https://www.linkshadow.com/LinkShadow-as-a-Representative-Vendor-in-2024-Gartner-Market-Guide-for-Network-Detection-and-Response.

Exención de responsabilidad:

Gartner, Guía de mercado para la detección y respuesta de redes, Jeremy D'Hoinne, Thomas Lintemuth, et al, 29 de marzo de 2024.

GARTNER es una marca registrada y de servicios de Gartner, Inc. y/o sus filiales en EE. UU. y a nivel internacional y se utiliza aquí con permiso. Todos los derechos reservados.

Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente a los proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner son las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como afirmaciones de hechos. Gartner renuncia a cualquier garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, incluida cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado.

Acerca de LinkShadow

LinkShadow es una empresa registrada en EE. UU. con oficinas regionales en Oriente Medio. Fue creada por un equipo altamente cualificado, con la visión de formular una solución de ciberseguridad de nueva generación que proporcione una detección sin precedentes, incluso de las amenazas más sofisticadas. LinkShadow se creó con la visión de mejorar las defensas de las organizaciones contra ataques cibernéticos avanzados, malware de día cero y ransomware y, al mismo tiempo, obtener una visión rápida de la efectividad de sus inversiones en seguridad existentes. Visite www.linkshadow.com.

