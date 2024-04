LinkShadow ist als repräsentativer Anbieter im Gartner® Market Guide 2024 für Network Detection and Response (NDR) positioniert

ATHEN, Georgia, 19. April 2024 /PRNewswire/ -- LinkShadow, ein weltweit führender Anbieter von intelligenter Network Detection and Response (NDR) wurde im Gartner 2024 Market Guide für NDR-Lösungen ausgezeichnet. Dieser aufschlussreiche Gartner-Bericht zeigt auf, wie NDR die Infrastruktursicherheit durch nahtlose Integration mit verschiedenen Technologien wie SOAR, SIEM, EDR, MDR und zahlreichen anderen verbessern kann.

LinkShadow is positioned as a Representative Vendor in the 2024 Gartner® Market Guide for Network Detection and Response (NDR)

Gartner berichtet: „Der Markt für Network Detection and Response wächst weiter und dehnt sich auf hybride Netzwerkszenarien mit IaaS-Bereitstellung aus. Führungskräfte in den Bereichen Sicherheit und Risikomanagement sollten den NDR als wichtigen Anbieter von KI-Analysen im Kontext von mehr automatisierten Sicherheitsassistenten neu priorisieren."

Gartner empfiehlt außerdem, dass „Unternehmen NDR-Lösungen als Ergänzung zu signaturbasierten Netzwerksicherheitstools und Netzwerk-Sandboxen in Betracht ziehen sollten. Viele Gartner-Kunden haben berichtet, dass NDR-Tools verdächtigen Netzwerkverkehr aufgespürt haben, der von anderen Perimeter-Sicherheitstools übersehen wurde."

Fadi Sharaf, Regionaler Vertriebspartner, LinkShadow, kommentiert dies mit den Worten: „Wir glauben, dass diese Anerkennung von Gartner die Positionierung von LinkShadow im NDR-Bereich stärkt. Unser Ziel ist es, die robuste NDR-Funktionalität von LinkShadow auf Unternehmen auszuweiten und sie in die Lage zu versetzen, der Bedrohungskurve einen Schritt voraus zu sein und einen proaktiven Ansatz zum Schutz ihrer sensiblen Vermögenswerte zu verfolgen."

Laut Gartner „wächst der weltweite NDR-Marktumsatz trotz starker Konkurrenz durch andere Plattformen weiterhin zweistellig und verzeichnete vom 1. Quartal 2023 bis zum 3. Quartal 2023 ein Wachstum von 19 % im Vergleich zum Vorjahr. Als der NDR-Markt noch in den Kinderschuhen steckte, bestand er aus einer Mischung aus reinen Start-ups und Netzwerküberwachungsunternehmen, die sich auf Sicherheitsanwendungen spezialisierten. Da der Markt wächst, zieht er immer mehr große Plattformanbieter an".

Die wichtigsten Ergebnisse von Gartner:

Network Detection and Response (NDR) wird in der Regel als ergänzende Erkennungs- und Reaktionstechnologie als Teil eines breiteren Arsenals von Security Operations Center (SOC)-Tools eingesetzt.

Das Aufkommen von „KI-erweiterten" Analyse-Overlays in Form von SOC-Assistenten wird dem NDR-Markt als nützliche Quelle von Erkenntnissen für aggregierte und zusammengefasste Ansichten zugute kommen.

Eine Handvoll NDR-Anbieter erregen die meiste Aufmerksamkeit auf dem Markt. Organisationen mit höherem Reifegrad, die oft spezialisiertere Erkennungsanwendungen haben, mischen in ihren Auswahllisten oft diese bekannten Anbieter mit aufstrebenden lokalen Anbietern.

Die meisten Unternehmen schätzen die Reaktionsmöglichkeiten während ihrer NDR-Bewertungen, setzen aber nur sehr eingeschränkt automatisierte Reaktionen nach der Pilotphase ein.

Empfehlungen von Gartner:

Fangen Sie klein an. Implementieren Sie NDR, um abnormales Verhalten zu erkennen und Untersuchungsmöglichkeiten für Aktivitäten nach Sicherheitsverletzungen bereitzustellen, die schrittweise auf verschiedene Netzwerktypen ausgeweitet werden.

Ermitteln Sie, wie die verhaltensbasierten Erkennungsfunktionen von NDR Ihre SOC-Fähigkeit verbessern können, um schneller und präziser auf Vorfälle zu reagieren, sobald diese abgestimmt sind.

Vergleichen Sie NDR-Anbieter, indem Sie rationalisierte Metriken definieren und bewerten, wie diese NDR-Tools die Erkennung von Bedrohungen und die Reaktion auf Vorfälle positiv beeinflussen.

Führen Sie die automatisierte Reaktion schrittweise ein, basierend auf Ihrer bestehenden SLA für die Art des Vorfalls und auf der False-Positive-Rate der Erkennungsmodule .

Weitere interessante Details zum Gartner-Bericht: https://www.linkshadow.com/LinkShadow-as-a-Representative-Vendor-in-2024-Gartner-Market-Guide-for-Network-Detection-and-Response.

Haftungsausschluss:

Gartner, Market Guide for Network Detection and Response, Jeremy D'Hoinne, Thomas Lintemuth, et al, 29. März 2024.

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seiner Tochtergesellschaften in den USA und international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Gartner empfiehlt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner geben die Meinung der Forschungsorganisation von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede explizite oder implizite Haftung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich der Haftung für die Marktgängigkeit oder die Eignung für einen bestimmten Zweck.

Informationen zu LinkShadow

LinkShadow ist ein in den USA beheimatetes Unternehmen mit regionalen Büros im Nahen Osten. Ein hochqualifiziertes Team hat Pionierarbeit geleistet – mit der Vision, eine Cybersicherheitslösung der nächsten Generation zu entwickeln, die in unerreichter Weise selbst die raffiniertesten Bedrohungen aufspürt. LinkShadow wurde ausgehend von der Idee entwickelt, den Schutz von Unternehmen vor fortgeschrittenen Cyberangriffen, Zero-Day-Malware und Ransomware zu verbessern. Gleichzeitig bietet es schnelle Einblicke in die Wirksamkeit der vorhandenen Investitionen in Sicherheit. Besuchen Sie www.linkshadow.com.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2390905/LinkShadow.jpg

MEDIENKONTAKT:

Ann Paterson

Vizepräsidentin für Marketing

[email protected]

+1 877 267 7313