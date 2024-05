Livepeer lança sub-rede para computação de IA para processar vídeos generativos

A Livepeer AI enfrenta um dos desafios mais urgentes do boom da IA: a demanda exponencial por capacidade de computação de IA

NOVA YORK, 21 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A rede de infraestrutura de vídeo aberta Livepeer anunciou o lançamento de sua sub-rede de IA. À medida que o uso de IA generativa aumenta, há uma necessidade proporcional de acesso mais adaptável e dinâmico aos recursos de computação de IA para construtores, criadores e desenvolvedores, diz o CEO da Livepeer, Doug Petkanics:

Geração de vídeos com IA: Sistemas centralizados versus rede descentralizada Livepeer (PRNewsfoto/Livepeer)

"A inferência de IA é um dos desafios mais caros e pesados de computação com IA generativa", diz o CEO da Livepeer, Doug Petkanics. "Nossa rede global de nós descentralizados pode atender à crescente demanda por computação de IA – demanda que só crescerá exponencialmente à medida que os modelos de texto para vídeo forem incorporados em entretenimento, mídia social e jogos."

A sub-rede Livepeer AI permite que os fornecedores de hardware recebam taxas por contribuírem com suas GPUs para trabalhos de inferência de IA, como texto para imagem, texto para vídeo e imagem para vídeo. A sub-rede é uma bifurcação da rede principal do Livepeer, que permite novos recursos de IA enquanto ainda usa o protocolo do Livepeer para descoberta e pagamentos aos nós.

O objetivo do lançamento da sub-rede é integrar nós para oferecer suporte aos novos recursos de IA da Livepeer, realizar testes e coletar dados de parceiros de teste estratégicos que avaliam a relação custo-benefício da rede Livepeer para realizar inferência de IA em escala, continua Petkanics:

"Após a validação, a equipe mesclará esses recursos aos principais clientes da Livepeer, adicionará tipos de trabalho adicionais e aumentará o ecossistema em torno do aproveitamento de formas adicionais de computação de vídeo baseada em IA. O objetivo é permitir que os desenvolvedores de IA tragam seus próprios modelos, pesos, ajustes finos ou implementem LoRAs personalizados sobre os modelos fundamentais existentes na rede. Isso proporcionará a máxima flexibilidade aos desenvolvedores, que poderão projetar fluxos de trabalho personalizados para dar suporte a qualquer tipo de necessidade de computação de mídia de IA imaginável."

Atualmente, a equipe está planejando o lançamento da rede principal da Livepeer AI para agosto, o que permitirá que construtores, criadores e desenvolvedores aproveitem a infraestrutura econômica, confiável e escalável da Livepeer para todas as suas necessidades de computação de IA generativa.

Livepeer se une à C2PA para combater deepfakes

A Livepeer é a primeira rede de infraestrutura aberta a se juntar à Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA), um padrão técnico aberto que fornece a editores, criadores e consumidores a capacidade de rastrear a origem de diferentes tipos de mídia. Outros membros incluem TikTok, Adobe, Google, Sony, Intel, BBC, Microsoft e OpenAI.

"Quando se trata de IA, a proveniência do conteúdo é difícil", diz Petkanics. "A camada de infraestrutura está posicionada de forma ideal para ser um obstáculo crucial para a desinformação, pois pode imprimir perfeitamente o conteúdo à medida que ele passa da criação para a edição, distribuição e consumo. Temos o compromisso de apoiar a autenticidade do conteúdo sempre que possível para reconstruir a confiança e incorporar metadados verificáveis que permitam a atribuição em cada estágio do ciclo de vida do conteúdo."

Saiba mais em livepeer.ai.

Sobre a LivePeer

Fundada em 2017 por Doug Petkanics e Eric Tang, a Livepeer é uma rede aberta de infraestrutura de vídeo para transcodificação e processamento de vídeo generativo. Saiba mais em livepeer.org.

