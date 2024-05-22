Livepeer 推出 AI 運算子網，用於處理生成式視頻

Livepeer AI 解決了 AI 熱潮中最迫切的挑戰之一：對 AI 運算能力的指數級需求

紐約2024年5月22日 /美通社/ -- 開放式視像基礎設施網絡 Livepeer 宣佈推出 AI 子網。Livepeer 行政總裁 Doug Petkanics 表示，隨著生成式 AI 技術應用的增加，搭建者、創作者和開發者相應地需要適應性更強的動態 AI 運算能力：

「AI 推理是生成式 AI 中成本最高、運算量最大的挑戰之一，」Livepeer 行政總裁 Doug Petkanics 表示，「我們的全球分散式節點網絡可以滿足日益增長的 AI 運算需求。隨著文字到視像模型在娛樂、社交媒體和遊戲中的嵌入，這種需求只會呈指數級增長。」

AI 視頻生成：集中式系統與 Livepeer 分散式網絡

Livepeer AI 子網可讓硬件供應商為文字到圖像、文字到視像以及圖像到視像等 AI 推理工作貢獻 GPU，從而賺取費用。此子網是 Livepeer 主網的一個分叉，可實現新的 AI 功能，同時仍使用 Livepeer 協定進行節點發現和支付。

子網啟動的目標是接入節點，支援 Livepeer 全新 AI 功能、開展測試、從戰略測試合作夥伴處收集數據，從而確定 Livepeer 網絡在大規模執行 AI 推理時的成本效益，Petkanics 補充道：

「經過驗證後，團隊會將這些功能合併到 Livepeer 的核心客戶端中，增加額外的任務類型，圍繞利用基於 AI 的其他視像計算形式發展生態系統。我們的目標是讓 AI 開發人員能夠在網絡內現有基礎模型的基礎上引入自己的模型、權重、微調或部署自訂 LoRA。這些將為開發人員提供終極靈活性，方便其設計自訂工作流程，從而支援任何類型的 AI 媒體運算需求。」

該團隊目前的目標是在8 月推出 Livepeer AI 主網，這將便於搭建者、創作者和開發者利用 Livepeer 高成本效益、可靠且可擴展的基礎設施來滿足其所有的生成式 AI 運算需求 。

Livepeer 加入 C2PA 打擊深度偽造

Livepeer 是第一個加入內容來源和真實性聯盟 (C2PA) 的開放式基礎設施網絡，C2PA 是一個開放式技術標準，為出版商、創作者和消費者提供了追蹤不同類型媒體來源的能力。聯盟其他成員包括 TikTok、Adobe、Google、Sony、Intel、BBC、Microsoft 和 OpenAI。

「說到 AI，內容來源是個難題，」Petkanics 表示，「基礎設施層具有理想的定位，能夠從創建到編輯、分發和消費的過程中無縫地追蹤和辨識内容，是防止錯誤訊息的重要屏障。我們致力於盡可能地支援內容的真實性來重建信任，並嵌入可驗證的元數據，從而在內容生命週期的每個階段實現歸屬。」

如欲進一步了解，請瀏覽 livepeer.ai。

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關於 Livepeer

Livepeer 是一個開放式視像基礎設施網絡，由 Doug Petkanics 和 Eric Tang 於 2017 年創立，用於視像轉碼和生成式視像處理。如欲進一步了解，請瀏覽 livepeer.org。

SOURCE Livepeer