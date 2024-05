Livepeer lanceert subnet voor AI-compute om generatieve video te verwerken

Livepeer AI pakt een van de meest dringende uitdagingen van de AI-boom aan: de exponentiële vraag naar AI-rekencapaciteit

NEW YORK, 22 mei 2024 /PRNewswire/ -- Open video-infrastructuurnetwerk Livepeer heeft de lancering van zijn AI-subnet aangekondigd. Naarmate het gebruik van generatieve AI toeneemt, is er een evenredige behoefte aan meer aanpasbare, dynamische toegang tot AI-rekenmogelijkheden voor bouwers, makers en ontwikkelaars, aldus Livepeer CEO Doug Petkanics:

AI Video Generation: Centralized Systems VS Livepeer Decentralized Network

"AI-inferentie is een van de duurste en meest rekenintensieve uitdagingen bij generatieve AI", aldus Livepeer CEO Doug Petkanics. "Ons wereldwijde netwerk van gedecentraliseerde nodes kan voldoen aan de groeiende vraag naar AI-compute - een vraag die alleen maar exponentieel zal groeien naarmate tekst-naar-videomodellen ingebed raken in entertainment, sociale media en gaming."

Met het Livepeer AI-subnet kunnen hardwareleveranciers vergoedingen verdienen voor het bijdragen van hun GPU's voor AI-inferentietaken zoals tekst-naar-beeld, tekst-naar-video en beeld-naar-video. Het subnet is een splitsing van het belangrijkste Livepeer-netwerk, dat nieuwe AI-mogelijkheden biedt terwijl het nog steeds het Livepeer-protocol gebruikt voor het ontdekken en betalen van nodes.

Het doel van de lancering van het subnet is om nodes aan boord te nemen om de nieuwe AI-mogelijkheden van Livepeer te ondersteunen, testen uit te voeren en gegevens te verzamelen van strategische testpartners die de kosteneffectiviteit van het Livepeer-netwerk voor het uitvoeren van AI-inferentie op schaal benchmarken, vervolgt Petkanics:

"Na validatie zal het team deze mogelijkheden samenvoegen in de kernklanten van Livepeer, extra opdrachttypes toevoegen en het ecosysteem laten groeien rond het gebruik van extra vormen van AI-gebaseerde videocomputer. Het doel is om AI-ontwikkelaars in staat te stellen hun eigen modellen, gewichten, fijnafstellingen of aangepaste LoRA's te implementeren bovenop bestaande basismodellen binnen het netwerk. Deze geven de ultieme flexibiliteit aan ontwikkelaars, die op maat gemaakte workflows kunnen ontwerpen om elk denkbaar type behoefte aan AI media compute te ondersteunen."

Het team mikt momenteel op een lancering van het Livepeer AI mainnet in augustus, waardoor bouwers, makers en ontwikkelaars gebruik kunnen maken van de kostenefficiënte, betrouwbare en schaalbare infrastructuur van Livepeer voor al hun generatieve AI-rekenbehoeften.

Livepeer sluit zich aan bij de C2PA in de strijd tegen deepfakes

Livepeer is het eerste open infrastructuurnetwerk dat zich aansluit bij de Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA), een open technische standaard die uitgevers, makers en consumenten de mogelijkheid biedt om de herkomst van verschillende soorten media te traceren. Andere leden zijn TikTok, Adobe, Google, Sony, Intel, BBC, Microsoft en OpenAI.

"Op het vlak van AI is de herkomst van content moeilijk," zegt Petkanics. "De infrastructuurlaag bevindt zich in een ideale positie om een cruciale noodoplossing te vormen voor verkeerde informatie, omdat deze naadloos een vingerafdruk kan maken van inhoud op het moment dat deze wordt gecreëerd, bewerkt, gedistribueerd en geconsumeerd. We zetten ons in om waar mogelijk de authenticiteit van content te ondersteunen om het vertrouwen te herstellen en verifieerbare metadata in te sluiten die attributie mogelijk maakt in elke fase van de levenscyclus van content."

Over Livepeer

Livepeer is in 2017 opgericht door Doug Petkanics en Eric Tang en is een open video-infrastructuurnetwerk voor het transcoderen van video en het verwerken van generatieve video. Ga voor meer informatie naar livepeer.org.

