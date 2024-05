Livepeer lancia la subnet di calcolo AI per l'elaborazione dei video generativi

L'intelligenza artificiale di Livepeer affronta una delle sfide più urgenti del boom dell'AI: la domanda esponenziale di capacità di calcolo AI

NEW YORK, 22 maggio 2024 /PRNewswire/ -- La rete infrastrutturale di video aperta Livepeer ha annunciato il lancio della sua subnet AI. Con l'aumento del ricorso all'intelligenza artificiale generativa si registra, in proporzione, la necessità di un accesso più adattabile e dinamico alle capacità di elaborazione dell'AI per costruttori, creatori e sviluppatori, afferma Doug Petkanics, amministratore delegato di Livepeer:

AI Video Generation: Centralized Systems VS Livepeer Decentralized Network

"L'inferenza dell'AI è una delle sfide più costose e impegnative in termini di calcolo con l'AI generativa", afferma l'amministratore delegato di Livepeer, Doug Petkanics. "La nostra rete globale di nodi decentralizzati può soddisfare la crescente domanda di calcolo AI, domanda che non potrà che aumentare in modo esponenziale a seguito della crescente incorporazione dei modelli 'da testo a video' nell'intrattenimento, nei social media e nei giochi".

La subnet AI di Livepeer consente ai fornitori di hardware di applicare commissioni per il contributo delle proprie GPU ai processi di inferenza AI, come 'da testo a immagine', 'da testo a video' e 'da immagine a video'. La subnet è una fork della rete principale di Livepeer, che abilita nuove capacità AI pur continuando a utilizzare il protocollo Livepeer per il rilevamento e i pagamenti ai nodi.

Obiettivo del lancio della subnet è integrare i nodi per supportare le nuove capacità AI di Livepeer, effettuare test e acquisire dati da partner strategici dei test che misurano l'efficacia in termini di costi della rete Livepeer per eseguire l'inferenza AI su larga scala, continua Petkanics:

"Successivamente alla convalida, il team unirà queste funzionalità nei client core di Livepeer, aggiungerà ulteriori tipi di processi e farà crescere l'ecosistema sfruttando ulteriori forme di elaborazione video basate sull'AI. In questo modo consentirà agli sviluppatori AI di portare i propri modelli, pesi e ottimizzazioni, oppure di implementare LoRA personalizzati in aggiunta ai modelli fondamentali già presenti all'interno della rete. Questo offrirà una flessibilità massima agli sviluppatori, che potranno progettare flussi di lavoro su misura a supporto di qualsiasi tipo di esigenza di elaborazione AI multimediale immaginabile".

Attualmente il team punta al lancio della mainnet AI di Livepeer nel mese di agosto, per consentire a costruttori, creatori e sviluppatori di sfruttare la conveniente infrastruttura affidabile e scalabile di Livepeer per ogni esigenza di calcolo dell'AI generativa.

Livepeer aderisce a C2PA per combattere i deepfake

Livepeer è la prima rete infrastrutturale aperta che entra a far parte della Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA), uno standard tecnico aperto che offre a editori, creatori e consumatori la possibilità di controllare l'origine di diversi tipi di media. Tra gli altri aderenti vi sono TikTok, Adobe, Google, Sony, Intel, BBC, Microsoft e OpenAI.

"Quando si tratta di AI, è difficile stabilire la provenienza del contenuto", afferma Petkanics. "Il livello dell'infrastruttura è posizionato in modo ideale per rappresentare un punto cruciale di lotta alla disinformazione, poiché può facilmente individuare il contenuto nelle fasi di creazione, modifica, diffusione e consumo. Ci impegniamo a supportare l'autenticità del contenuto nei limiti del possibile, per ricostruire la fiducia e incorporare metadati verificabili che consentano l'attribuzione in ciascuna fase del ciclo di vita del contenuto".

Per ulteriori informazioni visitare il sito livepeer.ai.

Informazioni su Livepeer

Fondata nel 2017 da Doug Petkanics e da Eric Tang, Livepeer è una rete infrastrutturale di video aperta per la transcodifica dei video e l'elaborazione dei video generativi. Per ulteriori informazioni visitare il sito livepeer.org.

