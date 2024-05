Lukka adquire a Coinfirm, trazendo dados auditados para análises, conformidade e investigações de blockchain

NOVA YORK, 21 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Lukka, líder global em soluções de software e dados de ativos digitais empresariais, tem o orgulho de anunciar a aquisição da Coinfirm, uma empresa de software de análise de blockchain de primeira linha sediada na Europa. Essa aquisição aprofunda os recursos existentes da Lukka para dar suporte a um conjunto abrangente de análises na cadeia de conformidade, AML, triagem de sanções, due diligence de entidades e necessidades de negócios de investigações. A nova oferta combinada utiliza os únicos conjuntos de dados auditados e de nível institucional do setor, em um momento em que a confiança na qualidade e na precisão dos dados se tornou essencial.

Desde 2016, a Coinfirm tem estado na vanguarda da análise e do monitoramento de transações de ativos digitais, especializando-se em conformidade, detecção de AML (Anti-Lavagem de Dinheiro) e análise avançada de blockchain. A abordagem centrada na empresa da Lukka integra os dados de blockchain da Coinfirm em suas plataformas com informações financeiras convencionais e mantém os padrões de confiança existentes na forma de controles de risco operacional AICPA SOC. A Coinfirm foi uma adição natural ao conjunto de produtos existente da Lukka devido à sua adesão prévia aos padrões AICPA SOC 2, auditados por uma das quatro grandes empresas de contabilidade.

"Nossos clientes afirmaram de forma muito clara que desejam dados em que possam confiar e que têm muitos fornecedores sobrepostos, o que cria ineficiência e gastos desnecessários. Passamos anos fazendo a due diligence em centenas de empresas e discussões de feedback com clientes, e selecionamos muito cuidadosamente a Coinfirm.

Por fim, a decisão foi fácil: a equipe que eles formaram é incrivelmente talentosa e a qualidade de seus dados é a melhor da categoria. Na Lukka, conhecemos os dados, e os dados por trás de seus produtos analíticos e investigativos na cadeia eram os mais abrangentes e da mais alta qualidade. A Lukka é um fornecedor único para todas as suas necessidades de dados criptográficos" , disse Robert Materazzi, CEO da Lukka.

A integração da equipe e dos produtos da Coinfirm com a Lukka não é apenas uma expansão dos serviços, mas um movimento estratégico para oferecer uma gama incomparável de soluções de dados on-chain e off-chain. Além da estratégia comercial da Lukka, a história não termina com essa aquisição. A Lukka está sempre avaliando oportunidades de parceria e trabalho com grandes equipes em todas as partes do mundo.

Sobre a Lukka

Fundada em 2014, a Lukka atende às empresas mais maduras em termos de risco do mundo com dados institucionais e soluções de software. Como uma empresa global, com sede nos Estados Unidos, a Lukka preenche a lacuna entre as complexidades dos dados de blockchain em um ecossistema global de criptografia com os requisitos tradicionais de negócios e relatórios.

Todos os produtos da Lukka são criados com padrões institucionais, como o AICPA Service and Organization Controls (SOC), que se concentra na qualidade dos dados, na precisão e na integridade dos cálculos financeiros e no gerenciamento do risco operacional da tecnologia. A Lukka obteve as auditorias AICPA SOC 1 Tipo II e SOC 2 Tipo II, a certificação ISO/IEC-27001, a avaliação de segurança cibernética NIST e continua liderando o setor com a melhor governança de risco tecnológico da categoria.

Nossa equipe global espera fazer uma parceria com você para resolver seus desafios de dados.

