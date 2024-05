Lukka neemt Coinfirm over en brengt gecontroleerde gegevens naar Blockchain Analytics, Compliance en Onderzoeken

NEW YORK, 21 mei 2024 /PRNewswire/ -- Lukka, de wereldwijde leider in data- en softwareoplossingen voor digitale activa, kondigt met trots de overname aan van Coinfirm, een vooraanstaand Europees blockchain analytics softwarebedrijf. Deze overname verdiept Lukka's bestaande capaciteiten om nu een uitgebreide reeks aaneengeschakelde analyses van compliance, AML, sanctiescreening, due diligence van entiteiten en onderzoeksbehoeften te ondersteunen. Het nieuwe gecombineerde aanbod maakt gebruik van de unieke gecontroleerde datasets van institutionele kwaliteit in een tijd waarin vertrouwen in de kwaliteit en nauwkeurigheid van gegevens essentieel is.

Sinds 2016 is Coinfirm toonaangevend op het gebied van transactieanalyse en -monitoring van digitale activa, gespecialiseerd in compliance, AML-naleving (antiwitwaspraktijken) en geavanceerde blockchainanalyse. Lukka's bedrijfsgerichte aanpak integreert Coinfirm blockchaindata in zijn platforms met conventionele financiële informatie en handhaaft bestaande vertrouwde standaarden in de vorm van AICPA SOC-controles voor bedrijfsrisico's. Coinfirm was een natuurlijke aanvulling op Lukka's bestaande productsuite vanwege hun eerdere naleving van AICPA SOC 2 standaarden, gecontroleerd door een Big 4 accountantskantoor.

"Onze klanten hebben heel duidelijk aangegeven dat ze gegevens willen kunnen vertrouwen en dat ze te veel overlappende leveranciers hebben. Dit leidt tot inefficiëntie en onnodige uitgaven. We hebben heel zorgvuldig Coinfirm geselecteerd na jarenlang onderzoek naar honderden bedrijven en feedbackgesprekken met klanten.

Uiteindelijk was de beslissing gemakkelijk. Het team dat Coinfirm heeft opgebouwd is ongelooflijk getalenteerd en de gegevens die ze hanteren zijn van de hoogste kwaliteit. Bij Lukka weten we alles van data en de data achter de on-chain analytics en onderzoeksproducten van Coinfirm zijn de meest uitgebreide en kwalitatief de beste. Lukka is één enkele leverancier voor al uw behoeften op het gebied van cryptodata," aldus Robert Materazzi, CEO bij Lukka.

De integratie van het Coinfirm-team en de producten met Lukka is niet alleen een uitbreiding van diensten, maar ook een strategische stap naar het aanbieden van een ongeëvenaard aanbod van on-chain en off-chain data-oplossingen. Naast Lukka's commerciële strategie eindigt het verhaal niet met deze overname. Lukka is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om samen te werken met geweldige teams over de hele wereld.

Over Lukka

Lukka, opgericht in 2014, levert institutionele data- en softwareoplossingen voor de meest risicovolwassen bedrijven ter wereld. Als wereldwijd bedrijf met hoofdkantoor in de Verenigde Staten overbrugt Lukka de kloof tussen de complexiteit van blockchaingegevens in een wereldwijd crypto-ecosysteem en traditionele bedrijfs- en rapportagevereisten.

Alle producten van Lukka zijn gemaakt volgens institutionele normen, zoals AICPA Service and Organization Controls (SOC), die gericht zijn op datakwaliteit, nauwkeurigheid en volledigheid van financiële berekeningen en het beheren van operationele technologierisico's. Lukka heeft AICPA SOC 1 Type II en SOC 2 Type II audits en een ISO/IEC-27001 certificering ontvangen. Verder heeft het de NIST-cyberveiligheidsbeoordeling ondergaan en blijft het de industrie leiden met vooraanstaand technologierisicobestuur.

Ons wereldwijde team kijkt ernaar uit om met u samen te werken om uw datauitdagingen op te lossen.

Ga voor informatie over Lukka naar lukka.tech.

Mediacontact:

Rafal Janik

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2003376/Logo_Blue_2x_Logo.jpg