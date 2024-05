Lukka acquiert Coinfirm et apporte des données vérifiées à l'analyse de la blockchain, à la conformité et aux enquêtes

NEW YORK, 22 mai 2024 /PRNewswire/ -- Lukka, le leader mondial des solutions logicielles et de données d'actifs numériques d'entreprise, est fier d'annoncer l'acquisition de Coinfirm, une société de logiciels d'analyse de blockchain de premier plan basée en Europe. Cette acquisition renforce les capacités existantes de Lukka et permet désormais de répondre à un ensemble complet de besoins en matière d'analyse de la conformité sur la chaîne, de lutte contre le blanchiment d'argent, de contrôle des sanctions, de diligence raisonnable des entités et d'enquêtes. La nouvelle offre combinée utilise les seuls ensembles de données vérifiées et de qualité institutionnelle du secteur, à une époque où la confiance dans la qualité et l'exactitude des données est devenue essentielle.

Depuis 2016, Coinfirm est à l'avant-garde de l'analyse et du contrôle des transactions d'actifs numériques, se spécialisant dans la conformité, la détection du blanchiment d'argent (AML) et l'analyse avancée de la blockchain. L'approche axée sur l'entreprise adoptée par Lukka intègre les données blockchain de Coinfirm dans ses plateformes en même temps que les informations financières conventionnelles, et maintient les normes de confiance existantes sous la forme d'un contrôle des risques opérationnels SOC de l'AICPA. Coinfirm vient naturellement s'ajouter à la gamme de produits existants de Lukka en raison de son adhésion antérieure aux normes SOC 2 de l'AICPA, audité par un cabinet d'experts-comptables Big 4.

« Nos clients ont déclaré très clairement qu'ils veulent des données fiables et qu'ils ont trop de fournisseurs qui se chevauchent, ce qui crée de l'inefficacité et des dépenses inutiles. Nous avons passé des années à faire preuve de diligence raisonnable en examinant des centaines d'entreprises et en tenant compte des commentaires de nos clients, et nous avons choisi Coinfirm avec beaucoup de soin.

En fin de compte, la décision a été facile à prendre - l'équipe que Coinfirm a mise en place est incroyablement talentueuse et la qualité de ses données est la meilleure de sa catégorie. Chez Lukka, nous connaissons les données et celles qui sous-tendent leurs produits d'analyse et d'enquête sur la chaîne étaient les plus complètes et de la plus haute qualité. Lukka est un fournisseur unique pour tous vos besoins en matière de données cryptographique », a déclaré Robert Materazzi, PDG de Lukka.

L'intégration de l'équipe et des produits de Coinfirm à Lukka n'est pas seulement une expansion des services, mais une évolution stratégique vers l'offre d'une gamme inégalée de solutions de données sur la chaîne et hors chaîne. Outre la stratégie commerciale de Lukka, l'histoire ne s'arrête pas à cette acquisition. Lukka étudie en permanence les possibilités de partenariat et de collaboration avec de grandes équipes dans le monde entier.

À propos de Lukka

Fondée en 2014, la société Lukka est au service des entreprises les plus matures à l'égard des risques au monde, avec des données et des solutions logicielles institutionnelles. En tant qu'entreprise mondiale, dont le siège social se trouve aux États-Unis, Lukka réduit le décalage entre la complexité des données de la blockchain dans un écosystème cryptographique mondial et les besoins commerciaux traditionnels et les exigences en matière de rapports.

Tous les produits de Lukka sont créés pour répondre aux normes institutionnelles, telles que les contrôles SOC de l'AICPA, qui mettent l'accent sur l'exactitude et l'exhaustivité des calculs financiers, et sur la gestion des risques opérationnels technologiques. Lukka a obtenu les audits SOC 1 Type II et SOC 2 Type II de l'AICPA, une certification ISO/IEC-27001, une évaluation de la cybersécurité du NIST, et continue de dominer le secteur grâce à une gouvernance des risques technologiques de premier ordre.

Notre équipe internationale est impatiente de travailler en partenariat avec vous pour résoudre vos problèmes de données..

Pour en savoir plus sur Lukka, rendez-vous sur le site lukka.tech .

Contact pour les médias :

Rafal Janik

[email protected]