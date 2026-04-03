Lupin conclui a aquisição da VISUfarma

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Lupin Limited

03 abr, 2026, 09:13 GMT

MUMBAI, Índia, LONDRES, ROMA e ZUG, Suíça, 3 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Lupin Limited (Lupin) (BSE: 500257) (NSE: LUPIN), uma das principais empresas mundiais do setor farmacêutico (REUTERS: LUPIN.BO) (BLOOMBERG: LPCIN) anunciou a conclusão da aquisição da VISUfarma B.V. (VISUfarma), uma empresa europeia líder no setor farmacêutico especializado focada em oftalmologia, da GHO Capital Partners LLP (GHO). A aquisição é uma etapa importante na estratégia da Lupin para ampliar seu portfólio de produtos para atendimento médico especializado e fortalecer sua presença na Europa.

A aquisição da VISUfarma ampliou significativamente o portfólio oftalmológico da Lupin para mais de 60 produtos de marca, abrangendo olho seco, glaucoma, higiene palpebral, blefarite, saúde retiniana e nutracêuticos especializados. A sólida presença comercial da VISUfarma nos principais mercados europeus, incluindo Itália, Reino Unido, Espanha, Alemanha e França, é reforçada por uma equipe extremamente experiente, especializada em oftalmologia, que conta com relações de confiança e um profundo conhecimento do mercado local.

A VISUfarma amplia a capacidade da Lupin em atender à crescente demanda global por soluções inovadoras para o tratamento oftalmológico, estimulada pelo envelhecimento da população e pelo aumento do número de complicações oculares relacionadas ao diabetes.

Vinita Gupta, CEO da Lupin, afirmou: "A aquisição da VISUfarma é muito importante para a Lupin, pois traz um portfólio diferenciado de mais de 60 produtos inovadores para a saúde ocular, amparados por uma infraestrutura comercial já consolidada. Além de gerar resultados positivos imediatos, essa aquisição estratégica também vai expandir nossa presença na Europa e acelerar o desenvolvimento de nosso portfólio de produtos especializados.

Paolo Cioccetti, CEO da VISUfarma na Itália, acrescentou: "Estamos muito animados para embarcar neste novo capítulo com a Lupin. Sua experiência global, visão e compromisso com a oftalmologia fazem deles o parceiro ideal para levar a VISUfarma a um novo patamar. Estamos confiantes de que, juntos, podemos causar um impacto considerável no desenvolvimento do tratamento oftalmológico em toda a Europa e outras regiões."

Sobre a Lupin

A Lupin Limited é uma referência global no setor farmacêutico, com sede em Mumbai, Índia, e atuação em mais de 100 mercados. A companhia é especializada em diversos tipos de produtos farmacêuticos, abrangendo tanto formulações de marcas como genéricas, genéricos complexos, biotecnologia e ingredientes farmacêuticos ativos. Com uma forte presença na Índia e nos Estados Unidos, a Lupin tem um papel de destaque em áreas terapêuticas como doenças respiratórias, cardiovasculares, diabetes, infecções, gastrointestinais, saúde mental e saúde da mulher. A empresa opera 15 unidades fabris de última geração e 7 centros de pesquisa globalmente, com uma equipe de mais de 24.000 colaboradores. Seu compromisso é melhorar a saúde dos pacientes, através de suas subsidiárias Lupin Diagnostics, Lupin Digital Health e Lupin Manufacturing Solutions.

Para saber mais, visite o site da Lupin em www.lupin.com ou siga-nos no LinkedIn https://www.linkedin.com/company/lupin

Sobre a VISUfarma

Formada em 2016 pela união da Visufarma SpA, da Itália, e das operações comerciais europeias da Nicox SA, a VISUfarma é uma empresa do setor farmacêutico especializada em oftalmologia. Em 2025, a companhia registrou uma receita de € 53 milhões, com forte presença em mercados europeus como Itália, Reino Unido, Espanha, Alemanha e França, além de outros mercados internacionais. A empresa foi adquirida pela GHO Capital em 2016.

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FONTE Lupin Limited

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