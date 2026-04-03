Lupin completa la adquisición de VISUfarma

BOMBAY, India y LONDRES y ROMA y ZUG, Suiza, 3 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- La importante empresa farmacéutica mundial Lupin Limited (Lupin) (BSE: 500257) (NSE: LUPIN) (REUTERS: LUPIN.BO) (BLOOMBERG: LPCIN) anunció la finalización de la adquisición de VISUfarma B.V. (VISUfarma), una empresa farmacéutica europea líder especializada en oftalmología, por GHO Capital Partners LLP (GHO). La adquisición representa un hito importante en la estrategia de Lupin para ampliar su cartera de atención especializada y fortalecer su presencia en Europa.

La integración de VISUfarma amplió considerablemente la cartera de productos oftalmológicos de Lupin, pasando de 60 productos de marca a más de 60, que abarcan el tratamiento del ojo seco, el glaucoma, la higiene de los párpados, la blefaritis, la salud de la retina y los nutracéuticos especializados. La sólida presencia comercial de VISUfarma en los principales mercados europeos, como Italia, Reino Unido, España, Alemania y Francia, se ve reforzada por un equipo muy experimentado con amplios conocimientos en oftalmología, relaciones de confianza y un sólido conocimiento del mercado local.

VISUfarma mejora la capacidad de Lupin para responder a la creciente demanda mundial de soluciones innovadoras para el cuidado de los ojos, impulsada por el envejecimiento de la población y la creciente incidencia de las complicaciones oculares relacionadas con la diabetes.

Vinita Gupta, directora ejecutiva, Lupin, declaró, "La adquisición de VISUfarma representa un hito muy emocionante para Lupin, ya que incorpora una cartera diferenciada de más de 60 productos innovadores para la salud de los ojos, respaldada por una infraestructura comercial consolidada. Además de generar beneficios inmediatos, esta adquisición estratégica también ampliará nuestra presencia en toda Europa y acelerará el desarrollo de nuestra línea de productos especializados".

Paolo Cioccetti, director ejecutivo de VISUfarma en Italia, añadió: "Estamos encantados de iniciar este nuevo capítulo con Lupin. Su experiencia mundial, visión y compromiso con la oftalmología los convierten en el socio ideal para llevar a VISUfarma al siguiente nivel. Juntos, confiamos en que podemos tener un importante impacto en el avance de la atención oftalmológica en toda Europa y más allá".

Acerca de Lupin

Lupin Limited es una empresa farmacéutica líder a nivel mundial con sede en Bombay, India, cuyos productos se distribuyen en más de 100 mercados. Lupin se especializa en productos farmacéuticos, que incluyen formulaciones de marca y genéricas, genéricos complejos, productos biotecnológicos e ingredientes farmacéuticos activos. Con la confianza de profesionales de la salud y consumidores de todo el mundo, la empresa goza de una sólida posición en India y Estados Unidos en múltiples áreas terapéuticas, entre las que se incluyen las enfermedades respiratorias, cardiovasculares, antidiabéticas, antiinfecciosas, gastrointestinales, del sistema nervioso central y la salud de la mujer. Lupin cuenta con 15 plantas de fabricación de última generación y 7 centros de investigación en todo el mundo, además de un equipo humano dedicado de más de 24.000 profesionales. Lupin se compromete a mejorar los resultados de salud de los pacientes a través de sus filiales: Lupin Diagnostics, Lupin Digital Health y Lupin Manufacturing Solutions.

Para obtener más información, visite www.lupin.com o síganos en LinkedIn https://www.linkedin.com/company/lupin

Acerca de VISUfarma

VISUfarma, una empresa farmacéutica especializada en oftalmología, se fundó en 2016 a partir de la fusión de la empresa italiana Visufarma SpA y las actividades comerciales europeas de Nicox SA. Generó 53 millones de euros en ingresos en 2025 en Italia, Reino Unido, España, Alemania, Francia y determinados mercados internacionales. VISUfarma fue adquirida por GHO Capital en 2016.

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FUENTE Lupin Limited