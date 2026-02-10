"Made in India -- A história de Desh Bandhu Gupta, da Lupin e da indústria farmacêutica indiana" tem lançamento em Mumbai

MUMBAI, Índia, 10 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- Made in India, escrito por Sundeep Khanna e Manish Sabharwal, traça três trajetórias notáveis: a ascensão da indústria farmacêutica indiana, o surgimento e a evolução da Lupin (BSE: 500257) (NSE: LUPIN) (REUTERS: LUPIN.BO) (BLOOMBERG: LPCIN) e a vida extraordinária de seu fundador, Desh Bandhu Gupta. Juntas, essas três trajetórias revelam como um país antes totalmente dependente de medicamentos importados se tornou a farmácia do mundo. O livro relata como a vida de um indivíduo, moldada desde cedo pela adversidade, ao crescer sem privilégios ou apadrinhamento, despertou de forma imprevisível a fome de realização e a determinação necessárias para navegar por um ambiente estatal implacável, conciliar as prioridades nacionais de saúde com padrões globais e construir uma empresa multibilionária cujos medicamentos chegam a pacientes em mais de 120 países.

Made in India mostra o caminho percorrido por um jovem de uma vila no Rajastão que se tornou professor, docente universitário e funcionário do setor farmacêutico, antes de fundar uma empresa avaliada em US$ 10 bilhões. É a história de como um empreendedor improvável, considerando seus modelos de referência, enfrentou o sistema e deixou a carreira acadêmica e os cargos no setor farmacêutico para construir uma empresa de sucesso, impulsionar uma indústria de classe mundial e se tornar um ícone empresarial para uma nação.

Escrito com franqueza pelo cofundador da TeamLease Services, Manish Sabharwal, e pelo jornalista Sundeep Khanna, o livro aborda fracassos, crises financeiras e o custo pessoal da liderança, ao lado de conquistas e sucessos, na construção de uma das maiores empresas de medicamentos genéricos do mundo. Este é um retrato envolvente do empreendedorismo sem mitificações — de como instituições são construídas lentamente, testadas de forma rigorosa e reconstruídas com determinação. Made in India entrelaça anedotas vívidas que acompanham a transformação de Desh Bandhu Gupta de um professor humilde em um titã da indústria farmacêutica, encontrando sua verdadeira vocação ao atender às necessidades não atendidas das pessoas. A obra lança um poderoso chamado aos futuros líderes, ao apresentar sua trajetória de empreendedorismo visionário: superando reveses com coragem bruta e convicção inabalável.

Made in India também destaca o papel fundamental de Manju Gupta, esposa de Desh Bandhu Gupta, em meio aos desafios e conquistas da construção da Lupin. Juntos, o casal também construiu programas de serviço comunitário e de apoio às áreas rurais, ao mesmo tempo em que a Lupin e a Índia se tornaram fornecedoras globais confiáveis de produtos farmacêuticos.

Hoje, a Índia tornou-se a farmácia do mundo: quase metade dos 400 bilhões de comprimidos consumidos anualmente pelos americanos é produzida na Índia, assim como 60 por cento das vacinas do mundo. Das 700 fábricas aprovadas pela Food and Drug Administration (FDA) dos Estados Unidos que comercializam medicamentos no país, um terço está localizado na Índia. Os cocriadores da indústria farmacêutica indiana — Dr. Yusuf Hamied (Cipla), Anji Reddy (Dr. Reddy's), Parvinder Singh (Ranbaxy), Dilip Shanghvi (Sun), Ramanbhai Patel (Zydus-Cadila), Habil Khorakiwala (Wockhardt) e DBG (Lupin) — são mais importantes para a Índia do que as receitas, exportações ou lucros de suas empresas, porque enxergaram algo que ninguém mais viu. Juntos, eles ampliaram o soft power e o hard power da Índia, derrubaram o mito de que multinacionais detêm vantagens injustas sobre empresas indianas e puseram fim ao pessimismo quanto à capacidade do país de exportar bens, fazendo da indústria farmacêutica o maior sucesso manufatureiro da Índia. Juntos, eles mostraram ao mundo que uma nação em desenvolvimento pode dominar uma indústria complexa quando empreendedores brilhantes se encontram com políticas públicas inteligentes. Juntos, eles fizeram da Índia a "farmácia do mundo".

Made in India ganhou vida durante o lançamento, quando os autores e a editora compartilharam suas trajetórias, seguidos por um painel rico e envolvente sobre "Passado e futuro da indústria farmacêutica indiana", com líderes do setor farmacêutico como Dilip Shanghvi, Sun Pharma; Dr. Yusuf Hamied, Cipla; G. V. Prasad, Dr. Reddy's; Vinita Gupta, Lupin; e o Prof. M. M. Sharma, ex-(UDCT) ICT. O painel debateu percepções sobre liderança, construção nacional e o papel crucial da indústria farmacêutica indiana em tornar a assistência à saúde acessível e economicamente viável em escala global.

Dilip Sanghvi, da Sun Pharma, afirmou: "DBG foi um visionário cujo coração batia pela Índia e pelos pacientes indianos." Seu foco incansável na excelência definiu sua personalidade. Ele foi um exemplo notável para todos nós e um dos verdadeiros arquitetos que ajudaram a moldar a trajetória da Índia para se tornar a farmácia do mundo."

Yusuf Hamied, da Cipla, afirmou: "DBG construiu a Lupin a partir de origens extremamente modestas, guiado pela determinação e por um profundo compromisso em servir aos pacientes. A história de vida de DBG não é apenas inspiradora, mas também um lembrete de como o propósito de um indivíduo pode tornar a saúde acessível e economicamente viável em todo o mundo."

Made in India é um livro para todos que refletem sobre o lugar da Índia no mundo, para quem busca referências de uma indústria indiana líder global, para empreendedores e profissionais de negócios em busca de inspiração sobre como construir uma empresa de valor e, por fim, para a juventude indiana e seus pais, com o objetivo de cultivar ambição, espírito exploratório e determinação.

A Lupin Limited é uma líder farmacêutica global com sede em Mumbai, na Índia, com produtos distribuídos em mais de 120 mercados. A Lupin é especializada em produtos farmacêuticos, incluindo formulações de marca e genéricas, genéricos complexos, produtos de biotecnologia e ingredientes farmacêuticos ativos. Reconhecida por profissionais de saúde e consumidores em todo o mundo, a empresa ocupa uma posição sólida na Índia e nos Estados Unidos em diversas áreas terapêuticas, incluindo respiratória, cardiovascular, antidiabética, anti-infecciosa, gastrointestinal, sistema nervoso central e saúde da mulher. A Lupin conta com 15 unidades de fabricação de última geração e sete centros de pesquisa em todo o mundo, além de uma força de trabalho dedicada de mais de 24.000 profissionais. A Lupin está comprometida em melhorar os desfechos de saúde dos pacientes por meio de suas subsidiárias — Lupin Diagnostics, Lupin Digital Health e Lupin Manufacturing Solutions. A Lupin Human Welfare and Research Foundation impactou mais de 2,02 milhões de beneficiários em 5.400 vilarejos distribuídos por 26 distritos, abrangendo oito estados da Índia.

