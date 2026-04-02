루핀, 비쥬파마 인수 완료

인도 뭄바이, 영국 런던, 이탈리아 로마 및 스위스 추크, 2026년 4월 2일 /PRNewswire/ -- 글로벌 제약 대기업 루핀(Lupin Limited, BSE: 500257, NSE: LUPIN, REUTERS: LUPIN.BO, BLOOMBERG: LPCIN)이 GHO 캐피털 파트너스(GHO Capital Partners LLP, GHO)로부터 안과학에 특화된 유럽 선도 전문 제약 기업 비쥬파마 B.V.(VISUfarma B.V., 이하 '비쥬파마')의 인수를 완료했다고 발표했다. 이번 인수는 루핀의 전문 케어 포트폴리오 확장 및 유럽 내 입지 강화 전략에서 중요한 이정표를 의미한다.

비쥬파마의 통합으로 루핀의 안과 포트폴리오는 안구 건조증, 녹내장, 눈꺼풀 위생, 안검염, 망막 건강, 전문 건강기능식품에 걸쳐 60개 이상의 브랜드 제품으로 대폭 확장됐다. 이탈리아, 영국, 스페인, 독일, 프랑스를 포함한 유럽 주요 시장에서의 비쥬파마의 강력한 상업적 발자국은 심도 있는 안과 전문성, 신뢰할 수 있는 관계, 강력한 현지 시장 인사이트를 갖춘 풍부한 경험의 팀으로 강화된다.

비쥬파마는 고령화 인구와 증가하는 당뇨 관련 안과적 합병증 부담에 의해 주도되는 혁신적인 안구 케어 솔루션에 대한 증가하는 글로벌 수요를 충족하는 루핀의 능력을 향상시킨다.

루핀의 비니타 굽타(Vinita Gupta) 최고경영자는 "비쥬파마 인수는 루핀의 매우 흥미로운 이정표로, 확립된 상업 인프라의 지원을 받는 60개 이상의 혁신적인 안구 건강 제품으로 구성된 차별화된 포트폴리오를 추가한다. 즉각적인 가치 창출 외에도, 이번 전략적 인수는 유럽 전역에서의 입지를 확대하고 전문 프랜차이즈 구축을 가속화할 것"이라고 말했다.

비쥬파마 이탈리아의 파올로 치오케티(Paolo Cioccetti) 최고경영자는 "루핀과 함께 이 새로운 챕터를 시작하게 되어 매우 기쁘다. 루핀의 글로벌 전문성, 비전 및 안과학에 대한 헌신이 비쥬파마를 한 단계 끌어올리는 이상적인 파트너로 만든다. 함께 유럽과 그 너머에서 안구 케어 발전에 상당한 영향을 미칠 수 있다고 확신한다"고 덧붙였다.

루핀 소개

루핀은 인도 뭄바이에 본사를 둔 글로벌 제약 리더로, 100개 이상의 시장에 제품을 공급한다. 루핀은 브랜드 및 제네릭 제형, 복합 제네릭, 바이오테크놀로지 제품, 원료 의약품을 포함한 제약 제품을 전문으로 한다. 전 세계 의료 전문가와 소비자의 신뢰를 받는 이 회사는 호흡기, 심혈관, 항당뇨, 항감염, 소화기, 중추신경계, 여성 건강을 포함한 여러 치료 분야에서 인도와 미국에서 강력한 위상을 자랑한다. 루핀은 전 세계 15개의 최첨단 제조 시설과 7개의 연구 센터를 보유하고 있으며, 2만 4000명 이상의 전문 인력이 근무하고 있다. 루핀은 루핀 다이어그노스틱스(Lupin Diagnostics), 루핀 디지털 헬스(Lupin Digital Health), 루핀 매뉴팩처링 솔루션스(Lupin Manufacturing Solutions) 등 자회사를 통해 환자 건강 결과 개선에 전념하고 있다.

자세한 내용은 www.lupin.com을 방문하거나 링크드인 https://www.linkedin.com/company/lupin에서 팔로우해 확인할 수 있다.

비쥬파마 소개

이탈리아 기업 비쥬파마(Visufarma SpA)와 니콕스(Nicox SA)의 유럽 상업 활동의 결합을 통해 2016년 설립된 비쥬파마는 안과학에 특화된 전문 제약 기업이다. 2025년 이탈리아, 영국, 스페인, 독일, 프랑스 및 일부 국제 시장에서 5300만 유로의 매출을 달성했다. 비쥬파마는 2016년 GHO 캐피털에 인수됐다.

로고: https://mma.prnewswire.com/media/2461104/Lupin_Logo.jpg

SOURCE Lupin Limited