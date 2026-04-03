Lupin 完成收購 VISUfarma

印度孟買、倫敦、羅馬和瑞士楚格2026年4月3日 /美通社/ -- 全球製藥企業 Lupin Limited (Lupin) (BSE: 500257) (NSE: LUPIN) (REUTERS: LUPIN.BO) (BLOOMBERG: LPCIN) 宣佈，已完成向 GHO Capital Partners LLP (GHO) 收購歐洲領先專注於眼科領域的專科製藥公司 VISUfarma B.V. (VISUfarma)。 是次收購標誌著 Lupin 在拓展其專科醫療產品組合及加強其於歐洲市場佈局方面的重要里程碑。

透過整合 VISUfarma，Lupin 的眼科產品組合已顯著擴展至超過 60 款品牌產品，涵蓋乾眼症、青光眼、眼瞼護理、眼皮炎、視網膜健康及專科營養補充品等領域。 VISUfarma 在歐洲主要市場包括意大利、英國、西班牙、德國及法國。擁有穩固的商業版圖，並由一支具備深厚眼科專業知識的資深團隊所支持，建立了可靠的合作關係及深厚的本地市場洞察力。

VISUfarma 進一步提升 Lupin 滿足全球對創新眼科護理解決方案日益增長需求的能力，有關需求主要由人口老化及與糖尿病相關的眼科併發症日益增加所推動。

Lupin 行政總裁 Vinita Gupta 表示：「收購 VISUfarma 是 Lupin 一個極具意義的里程碑，為我們帶來超過 60 款得到成熟商業基礎設施支持，且具差異化的創新眼科健康產品組合。 此項策略性收購不僅可即時帶來盈利貢獻，亦將擴大我們在歐洲的業務版圖，並加快發展我們的專科業務。」

VISUfarma 意大利行政總裁 Paolo Cioccetti 補充道：「我們非常高興與 Lupin 展開這個新篇章。 憑藉其全球專業實力、前瞻視野以及對眼科領域的堅定承諾，Lupin 是帶領 VISUfarma 邁向更高發展階段的理想合作夥伴。 我們深信，雙方攜手合作將能在推動歐洲乃至全球眼科護理發展方面帶來重大影響。」

關於 Lupin

Lupin Limited 總部設於印度孟買，是一家全球領先的製藥企業，其產品分銷至超過 100 個市場。 Lupin 專注於製藥產品領域，涵蓋品牌及仿製藥配方、複雜仿製藥、生物科技產品，以及活性藥物成分。 憑藉全球醫療專業人士與消費者的信賴，公司於印度及美國的多個治療領域均佔據穩固地位，包括呼吸系統、心血管、抗糖尿病、抗感染、腸胃、中央神經系統及女性健康。 Lupin 在全球擁有 15 個最先進的製造基地及 7 個研發中心，並配備一支超過 24,000 名專業人員的專屬團隊。 Lupin 致力透過其附屬公司——Lupin Diagnostics、Lupin Digital Health 及 Lupin Manufacturing Solutions——持續改善患者的健康成效。

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關於 VISUfarma

VISUfarma 創立於 2016 年，由意大利企業 Visufarma SpA 與 Nicox SA 的歐洲商業業務合併而成，是一間專注於眼科領域的專業製藥公司。 該公司於 2025 年在意大利、英國、西班牙、德國、法國及部分國際市場錄得 5,300 萬歐元收入。 VISUfarma 於 2016 年被 GHO Capital 收購。

SOURCE Lupin Limited