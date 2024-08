LYB adquire tecnologia de reciclagem APK AG

Expande o portfólio de tecnologias da empresa e o Circular Hub

A aquisição aumenta o Negócio de Soluções Circulares e de Baixo Carbono da LYB e a diversificação de tecnologias de reciclagem inovadoras

A transação abrange ativos existentes e projetos de crescimento planejados

ROTTERDAM, Países Baixos, 23 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A LyondellBasell (LYB) anunciou hoje que celebrou um acordo para adquirir o controle total da APK AG em Merseburg, Alemanha. Viabilizada por sua tecnologia, a aquisição posiciona a LYB para crescer e atualizar seu negócio de Soluções Circulares e de Baixo Carbono.

O fechamento da transação está sujeito às condições usuais de fechamento. A LYB acredita que a tecnologia de reciclagem à base de solvente da APK é uma combinação perfeita com suas já existentes tecnologias de reciclagem mecânica e avançada. Portanto, a empresa já havia investido na APK no passado e realizado esforços colaborativos para escalar a tecnologia. Ao adquirir a APK, a LYB assegura o futuro da empresa após esta ter entrado em insolvência no final de maio de 2024.

"Vemos a tecnologia de reciclagem à base de solvente da APK como um complemento vital às nossas operações atuais e futuras de reciclagem mecânica e avançada. Este é um passo importante em direção ao nosso objetivo de produzir e comercializar pelo menos 2 milhões de toneladas métricas de polímeros reciclados e renováveis anualmente até 2030", diz Yvonne van der Laan, Vice-Presidente Executiva da LyondellBasell para Soluções Circulares e de Baixo Carbono. "A cultura altamente motivada da APK será uma excelente combinação para a LYB. Queremos aproveitar ao máximo excelente progresso da APK e também a sua expertise em P&D, engenharia de projetos e equipes operacionais, consolidando nossa posição como líder da indústria em sustentabilidade."

"Estamos muito satisfeitos por termos celebrado um acordo com a LYB, garantindo o futuro da empresa", diz Steve Döring, CEO da APK AG. "Com sua ambição de ser um líder global em soluções e tecnologias circulares, a LYB é uma combinação estratégica perfeita que permite investimentos em oportunidades de crescimento, garantindo que nossa única tecnologia de reciclagem com solvente possa realizar todo o seu potencial."

A tecnologia de reciclagem é um tipo único à base de solvente para polietileno de baixa densidade (LDPE). A LYB visa aumentar a reciclagem de materiais plásticos flexíveis difíceis de reciclar – que hoje compõem a maioria dos resíduos plásticos mistos do setor de consumo. A tecnologia separa os diferentes polímeros dos materiais plásticos flexíveis difíceis de reciclar e produz materiais reciclados com um alto grau de pureza, adequados para novas embalagens flexíveis, por exemplo, para produtos de higiene pessoal. Os materiais produzidos serão vendidos sob o portfólio Circulen da LYB.

Em março de 2023, a LYB revelou sua nova e crucial estratégia empresarial com o objetivo de estabelecer a LYB como líder da indústria no quesito sustentabilidade. A LYB formulou planos ambiciosos para criar acesso às melhores tecnologias inovadoras e diferenciadas, e como um elemento chave de sua nova estratégia, formou um negócio dedicado a Soluções Circulares e de Baixo Carbono (CLCS). O CLCS começou a fazer investimentos substanciais e crescentes em operações de triagem e reciclagem de resíduos plásticos na Europa, Estados Unidos e Ásia.

Sobre a LyondellBasell

Somos a LyondellBasell (NYSE: LYB) ― um líder na indústria química global, criando soluções para uma vida sustentável no dia a dia. Através de tecnologia avançada e investimentos focados, estamos viabilizando uma economia circular e de baixo carbono. Em tudo o que fazemos, temos o objetivo de destravar valor para os nossos clientes, investidores e a sociedade. Como um dos maiores produtores mundiais de polímeros e líder em tecnologias de poliolefina, desenvolvemos, fabricamos e comercializamos produtos inovadores de alta qualidade para aplicações que vão desde transporte sustentável e segurança alimentar até água limpa e saúde de qualidade. Para mais informações, visite www.lyondellbasell.com ou siga @LyondellBasell no LinkedIn.

Declarações Prospectivas

As declarações nesta divulgação relacionadas a assuntos que não são fatos históricos são declarações prospectivas. Os resultados reais podem diferir materialmente com base em fatores que incluem, mas não se limitam a, nossa capacidade de atingir nossas metas de sustentabilidade, incluindo a capacidade de aumentar a produção de polímeros reciclados e renováveis para atender nossas metas e previsões, e nossa capacidade de obter matéria-prima para alcançar esses objetivos. Fatores adicionais que podem causar diferenças materiais nos resultados descritos nas declarações prospectivas podem ser encontrados na seção "Fatores de Risco" do nosso Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2023, que pode ser acessado em www.LyondellBasell.com na página de Relações com Investidores e no site da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA em www.sec.gov. Não há garantia de que quaisquer das ações, eventos ou resultados das declarações prospectivas ocorrerão, ou, se ocorrerem, qual impacto terão em nossos resultados operacionais ou condição financeira. As declarações prospectivas referem-se apenas à data em que foram feitas e são baseadas nas estimativas e opiniões da administração da LyondellBasell no momento em que as declarações foram feitas. A LyondellBasell não assume nenhuma obrigação de atualizar declarações prospectivas caso as circunstâncias ou as estimativas ou opiniões da administração mudem, exceto conforme exigido por lei.

