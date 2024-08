LYB erwirbt die APK AG Recyclingtechnologie

Erweitert das Technologieportfolio des Unternehmens und den Circular Hub

Akquisition erweitert den Geschäftsbereich Circular and Low Carbon Solutions von LYB und diversifiziert das Angebot an innovativen Recyclingtechnologien

Transaktion umfasst bestehende Anlagen und geplante Wachstumsprojekte

ROTTERDAM, Niederlande, 23. August 2024 /PRNewswire/ – LyondellBasell (LYB) gab heute bekannt, dass es eine Vereinbarung zum vollständigen Erwerb der APK AG in Merseburg, Deutschland, abgeschlossen hat. Durch die Übernahme ist LYB in der Lage, seinen Geschäftsbereich Circular and Low Carbon Solutions zu erweitern und auszubauen.

Der Abschluss der Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen. LYB ist davon überzeugt, dass die lösungsmittelbasierte Recyclingtechnologie von APK perfekt zu den bereits vorhandenen mechanischen und fortschrittlichen Recyclingtechnologien des Unternehmens passt. Daher hat sie bereits in der Vergangenheit in das Unternehmen investiert und gemeinsam daran gearbeitet, die Technologie in großem Maßstab einzusetzen. Mit dem Erwerb von APK sichert LYB die Zukunft des Unternehmens, nachdem es Ende Mai 2024 in die Insolvenz gegangen ist.

„Wir sehen die lösungsmittelbasierte Recyclingtechnologie von APK als eine wichtige Ergänzung zu unseren bestehenden und zukünftigen mechanischen und fortschrittlichen Recyclingverfahren. Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zu unserem Ziel, bis 2030 jährlich mindestens 2 Millionen Tonnen recycelte und erneuerbare Polymere zu produzieren und zu vermarkten", sagte Yvonne van der Laan, LyondellBasell Executive Vice President, Circular and Low Carbon Solutions. „Die hochmotivierte Kultur von APK wird hervorragend zu LYB passen. Wir wollen auf den ausgezeichneten Fortschritten von APK aufbauen und ihr Know-how in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Projektierung und Betrieb voll ausschöpfen, um unsere Position als Branchenführer im Bereich Nachhaltigkeit zu festigen."

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit LYB eine Vereinbarung getroffen haben, die die Zukunft des Unternehmens sichert", sagte Steve Döring, CEO der APK AG. „Mit seinem Ziel, ein weltweit führender Anbieter von Kreislauflösungen und -technologien zu werden, ist LYB eine perfekte strategische Ergänzung, die Investitionen in Wachstumschancen ermöglicht und sicherstellt, dass unsere einzigartige Lösungsmittel-Recyclingtechnologie ihr volles Potenzial entfalten kann."

Die Recyclingtechnologie ist eine einzigartige lösungsmittelbasierte Art für Polyethylen niedriger Dichte (LDPE). LYB zielt darauf ab, das Recycling von schwer zu recycelnden flexiblen Kunststoffabfällen – die heute den Großteil der gemischten Kunststoffabfälle aus dem Verbrauchersektor ausmachen – zu erhöhen. Die Technologie trennt die verschiedenen Polymere von schwer zu recycelnden, flexiblen Kunststoffabfällen und erzeugt recycelte Materialien mit einem hohen Reinheitsgrad, die sich für neue flexible Verpackungen z. B. für Körperpflegeprodukte eignen. Die hergestellten Materialien werden unter der Marke LYB Circulen verkauft.

Im März 2023 stellte LYB seine zentrale neue Unternehmensstrategie vor, die darauf abzielt, LYB als Branchenführer im Bereich Nachhaltigkeit zu etablieren. LYB hat ehrgeizige Pläne formuliert, um Zugang zu innovativen und differenzierten Technologien der Spitzenklasse zu schaffen, und als Schlüsselelement seiner neuen Strategie ein spezielles Geschäftsfeld Circular & Low Carbon Solutions (CLCS) gegründet. CLCS hat begonnen, in Europa, den Vereinigten Staaten und Asien umfangreiche Investitionen in die Sortierung und das Recycling von Kunststoffabfällen zu tätigen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Aussagen in dieser Mitteilung, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten sind, sind zukunftsorientierte Aussagen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich abweichen, was unter anderem davon abhängt, ob wir in der Lage sind, unsere Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, einschließlich der Fähigkeit, die Produktion von recycelten und erneuerbaren Polymeren zu steigern, um unsere Ziele und Prognosen zu erfüllen, und ob wir in der Lage sind, Rohstoffe zu beschaffen, um diese Ziele zu erreichen. Weitere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, sind im Abschnitt „Risk Factors" unseres Formulars 10-K für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr zu finden, das unter www.LyondellBasell.com auf der Seite Investor Relations und auf der Website der Securities and Exchange Commission unter www.sec.gov abrufbar ist. Es gibt keine Garantie dafür, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden, und wenn sie eintreten, welche Auswirkungen sie auf unsere Betriebsergebnisse oder unsere Finanzlage haben werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wurden, und basieren auf den Einschätzungen und Meinungen des Managements von LyondellBasell zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. LyondellBasell übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

