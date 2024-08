LYB adquirirá APK AG Recycling Technology

- Amplía la cartera tecnológica de la empresa y el centro circular

La adquisición incrementa el negocio de soluciones circulares y bajas en carbono de LYB y la diversificación de tecnologías innovadoras de reciclaje

La transacción abarca los activos existentes y los proyectos de crecimiento previstos

ROTTERDAM, Países Bajos, 22 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- LyondellBasell (LYB) ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo para adquirir la plena propiedad de APK AG en Merseburg, Alemania. Gracias a su tecnología, la adquisición posiciona a LYB para crecer y mejorar su negocio de soluciones circulares y bajas en carbono.

El cierre de la transacción está sujeto a las condiciones de cierre habituales. LYB considera que la tecnología de reciclado con disolventes de APK encaja perfectamente con sus tecnologías de reciclado mecánico y avanzado ya existentes. Por lo tanto, ya invirtió en la empresa en el pasado y realizó esfuerzos de colaboración para llevar la tecnología a escala. Con la adquisición de APK, LYB asegura el futuro de la empresa después de que entrara en concurso de acreedores a finales de mayo de 2024.

"Vemos la tecnología de reciclaje basada en disolventes de APK como una adición vital y complementaria a nuestras operaciones existentes y futuras de reciclaje mecánico y avanzado. Este es un importante paso más hacia la consecución de nuestro objetivo de producir y comercializar al menos 2 millones de toneladas métricas anuales de polímeros de base reciclada y renovable para 2030", afirmó Yvonne van der Laan, vicepresidenta ejecutiva de Soluciones Circulares y de Baja Emisión de Carbono de LyondellBasell. "La cultura altamente motivada de APK encajará perfectamente en LYB. Queremos aprovechar el excelente progreso de APK y sacar el máximo partido de su experiencia en I+D, ingeniería de proyectos y equipos de operaciones, consolidando nuestra posición como líder de la industria en sostenibilidad".

"Estamos muy contentos de haber llegado a un acuerdo con LYB, asegurando el futuro de la empresa", explicó Steve Döring, consejero delegado de APK AG. "Con su ambición de ser un líder mundial en soluciones y tecnologías circulares, LYB es un encaje estratégico perfecto que permite inversiones en oportunidades de crecimiento, garantizando que nuestra tecnología única de reciclaje de disolventes pueda desarrollar todo su potencial".

La tecnología de reciclado es un tipo único basado en disolventes para polietileno de baja densidad (LDPE). El objetivo de LYB es aumentar el reciclado de los residuos plásticos flexibles difíciles de reciclar, que hoy en día constituyen la mayor parte de los residuos plásticos mezclados procedentes del sector de consumo. La tecnología separa los distintos polímeros de los residuos plásticos flexibles difíciles de reciclar y produce materiales reciclados con un alto grado de pureza adecuados para nuevos envases flexibles de, por ejemplo, productos de cuidado personal. Los materiales producidos se venderán bajo la marca LYB Circulen.

En marzo de 2023, LYB dio a conocer su nueva estrategia empresarial, cuyo objetivo es establecer a LYB como líder del sector en sostenibilidad. LYB ha formulado planes ambiciosos para crear acceso a las mejores tecnologías innovadoras y diferenciadas de su clase y, como elemento clave de su nueva estrategia, formó un negocio dedicado a las Soluciones Circulares y Bajas en Carbono (CLCS). CLCS ha empezado a realizar importantes inversiones en operaciones de clasificación y reciclado de residuos plásticos en Europa, Estados Unidos y Asia.

