LYB acquiert la technologie de recyclage d'APK AG

ROTTERDAM, Pays-Bas, 22 août 2024 /PRNewswire/ -- LyondellBasell (LYB) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu un accord pour acquérir la pleine propriété d'APK AG à Merseburg, en Allemagne. Grâce à sa technologie, l'acquisition permet à LYB de développer et d'améliorer ses activités dans le domaine des solutions circulaires et à faible émission de carbone.

La clôture de la transaction est soumise aux conditions habituelles de clôture. LYB estime que la technologie de recyclage à base de solvants d'APK est parfaitement adaptée à ses technologies de recyclage mécanique et avancé déjà existantes. C'est pourquoi elle a déjà investi dans l'entreprise par le passé et a fait un travail collaboratif pour la mise à l'échelle de la technologie. En acquérant APK, LYB assure l'avenir de l'entreprise après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité à son encontre à la fin du mois de mai 2024.

« Nous considérons la technologie de recyclage à base de solvants d'APK comme un complément essentiel à nos opérations de recyclage mécanique et avancé existantes et futures. Il s'agit d'une nouvelle étape importante vers la réalisation de notre objectif de produire et de commercialiser au moins 2 millions de tonnes métriques de polymères recyclés et renouvelables par an d'ici 2030 », déclare Yvonne van der Laan, vice-présidente exécutive de LyondellBasell, chargée des solutions circulaires et à faible émission de carbone. « La culture très motivée d'APK conviendra parfaitement à LYB. Nous voulons nous appuyer sur les excellents progrès réalisés par APK et tirer pleinement parti de son expertise en matière de R&D, d'ingénierie de projet et d'équipes opérationnelles, afin de consolider notre position de leader du secteur en matière de développement durable. »

« Nous sommes très heureux d'avoir conclu un accord avec LYB, qui garantit l'avenir de l'entreprise », déclare Steve Döring, PDG d'APK AG. « Par son ambition d'être un leader mondial dans les solutions et technologies circulaires, LYB est le choix stratégique idéal qui permet des investissements dans des opportunités de croissance garantissant que notre technologie unique de recyclage des solvants puisse réaliser son plein potentiel. »

La technologie de recyclage est basée sur un type de solvant unique pour le polyéthylène à basse densité (PEBD). LYB vise à accroître le recyclage des déchets plastiques souples difficiles à recycler, qui constituent à présent la plupart des déchets plastiques mixtes provenant du secteur de la consommation. Cette technologie permet de séparer les différents polymères des déchets plastiques souples difficiles à recycler et de produire des matériaux recyclés d'une grande pureté qui conviennent à de nouveaux emballages souples, par exemple pour les produits de soins personnels. Les matériaux produits seront vendus dans le cadre du portefeuille LYB Circulen.

En mars 2023, LYB a dévoilé sa nouvelle stratégie d'entreprise visant à faire de LYB un leader de l'industrie en matière de développement durable. LYB a formulé des plans ambitieux pour créer un accès aux meilleures technologies innovantes et différenciées et, comme élément clé de sa nouvelle stratégie, elle a développé une activité dédiée aux Solutions circulaires et à faible émission de carbone (CLCS). La CLCS a commencé à réaliser des investissements substantiels en amont dans des opérations de tri et de recyclage des déchets plastiques en Europe, aux États-Unis et en Asie.

