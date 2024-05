LYB amplia a atividade central de PP com aquisição da participação de 35% da Alujain na NATPET, na Arábia Saudita

HOUSTON e RIADE, Arábia Saudita, 30 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A LyondellBasell (LYB) e a Alujain Corporation (Alujain) anunciaram hoje a conclusão da compra, pela LYB, da participação de 35% da Alujain na Companhia Nacional Petroquímica Industrial (NATPET), com sede na Arábia Saudita.

Viabilizada pela tecnologia de polipropileno (PP) Spheripol da LYB, a joint venture coloca a LYB em posição de expandir de forma lucrativa sua atividade central de PP com o acesso a matérias-primas vantajosas, além de capacidade adicional de comercialização de produtos.

"Este investimento na NATPET reflete nosso compromisso com o crescimento e atualização das nossas atividades centrais e fortalece a nossa presença na Arábia Saudita, através de uma nova parceria de longo prazo", disse o CEO da LYB, Peter Vanacker. "Com a Alujain, nossa parceira estratégica, a joint venture irá alavancar a tecnologia líder da LYB e as posições do mercado global. Os clientes irão dispor de fornecimentos mais confiáveis, por meio de uma rede global de operações e marketing mais ampla".

"Estamos muito felizes por fortalecer nossa parceria com a LYB", disse Mohammed Bin Saleh AlKhalil, presidente da Alujain. "Esperamos avançar com nossos esforços conjuntos para a produção de materiais essenciais de alta qualidade, que atendam às necessidades dos nossos clientes a nível local e em todo o mundo. Este investimento também marca um passo significativo no sentido de potencializar o setor downstream de propileno no Reino da Arábia Saudita, em total alinhamento com a Visão 2030 do Reino da Arábia Saudita e as estratégias do Ministério da Energia e do Ministério da Indústria".

Atualmente, a NATPET possui capacidade anual de produção de PP de aproximadamente 400 mil toneladas. A LYB comercializará a maior parte do volume da produção da joint venture através da sua rede global. A Alujain e a LYB também estão avaliando em conjunto a construção de uma nova unidade de produção de propileno via desidrogenação do propano (PDH) e de PP na planta da NATPET, sujeito a uma decisão final de investimento. O projeto está sendo desenvolvido com o objetivo compartilhado de direcionar produtos de alta qualidade e implementar soluções que se alinham com a estratégia de redução de carbono 2060 do Reino da Arábia Saudita.

Somos a LyondellBasell (NYSE: LYB) ― líder na indústria química global, gerando soluções para um dia-a-dia sustentável. Através de tecnologia avançada e investimentos focados, estamos viabilizando uma economia circular e de baixo carbono. Em tudo o que fazemos, temos o objetivo de destravar valor para os nossos clientes, investidores e a sociedade. Como um dos maiores produtores mundiais de polímeros e líder em tecnologias de poliolefina, desenvolvemos, fabricamos e comercializamos produtos inovadores de alta qualidade para aplicações que vão desde transporte sustentável e segurança alimentar até água limpa e saúde de qualidade. Para obter mais informações, acesse www.lyondellbasell.com ou siga @LyondellBasell no LinkedIn.

A Alujain Corporation foi fundada em 1991 com o objetivo de agregar valor aos recursos naturais de hidrocarbonetos e minerais da Arábia Saudita. É uma sociedade anônima saudita listada em bolsa com sede em Riade, no Reino da Arábia Saudita. Os principais objetivos estratégicos da Alujain são a identificação, avaliação, promoção, desenvolvimento e investimento/operação de grandes projetos industriais nos setores de petroquímica, mineração, metais, energia e outros projetos, com o compromisso de gerar valor para seus acionistas utilizando os pontos fortes e talentos locais, habilidades, fundos e recursos naturais, além de estabelecer os mais altos padrões de responsabilidade nacional, social e ambiental.

As declarações neste comunicado relativas a assuntos que não são fatos históricos são declarações prospectivas. Tais declarações prospectivas baseiam-se em premissas de gestão que são consideradas razoáveis no momento em que são feitas e estão sujeitas a riscos e incertezas significativos. Os resultados reais podem ser materialmente diferentes das projeções, dos resultados esperados ou de outras expectativas expressas neste comunicado, incluindo, de forma não excludente, a decisão final de investimento e a construção e operação bem-sucedidas das instalações propostas que são descritas neste comunicado; bem como nossa capacidade de implementar nossa estratégia e alinhar a nossa base de ativos com tal estratégia de forma exitosa. Embora essas declarações e projeções sejam feitas de boa-fé, a LyondellBasell e sua administração não podem garantir que resultados futuros previstos serão alcançados. Fatores adicionais que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles descritos nas declarações prospectivas estão disponíveis na seção "Fatores de risco" do nosso Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2023, que pode ser acessado no site www.LyondellBasell.com , na página de Relações com o Investidor, bem como no site da Securities and Exchange Commission, www.sec.gov .

