LYB élargit ses activités principales de polypropylène avec une participation de 35 % dans NATPET d'Alujain en Arabie saoudite

HOUSTON et RIYAD, Arabie saoudite, 30 mai 2024 /PRNewswire/ -- LyondellBasell (LYB) et Alujain Corporation (Alujain) ont annoncé aujourd'hui la finalisation de l'acquisition par LYB auprès d'Alujain d'une participation de 35 % dans la National Petrochemical Industrial Company (NATPET) basée en Arabie Saoudite.

La coentreprise s'appuie sur la technologie du polypropylène (PP) Spheripol de LYB et permet à LYB de développer de manière rentable son activité principale de PP en accédant à des matières premières avantageuses et à des volumes de commercialisation de produits supplémentaires.

« Cet investissement dans NATPET reflète notre engagement à développer et à améliorer nos activités principales et à renforcer notre présence en Arabie Saoudite par le biais d'un nouveau partenariat à long terme, a déclaré Peter Vanacker, PDG de LYB. Avec notre partenaire stratégique Alujain, la coentreprise s'appuiera sur la technologie de pointe de LYB et ses positions sur le marché mondial. Les clients bénéficieront d'une plus grande fiabilité d'approvisionnement grâce à un réseau mondial d'opérations et de marketing plus important. »

« Nous sommes très heureux de renforcer notre partenariat avec LYB, a commenté Mohammed Bin Saleh AlKhalil, président d'Alujain. Nous sommes impatients de poursuivre nos efforts collectifs pour produire des matériaux de première qualité qui répondent aux besoins de nos clients au niveau local et dans le monde entier. Cet investissement marque également une étape importante dans le renforcement du secteur en aval du propylène au Royaume d'Arabie saoudite, en parfaite adéquation avec la Vision 2030 du Royaume d'Arabie saoudite et les stratégies du ministère de l'Énergie et du ministère de l'Industrie. »

NATPET dispose actuellement d'une capacité de production annuelle de PP d'environ 400 000 tonnes. LYB commercialisera la majorité du volume de la production de la coentreprise par le biais de son réseau mondial. Alujain et LYB évaluent également ensemble la construction d'une nouvelle installation de propylène par déshydrogénation du propane (PDH) et de PP sur le site de NATPET, sous réserve d'une décision d'investissement finale. Le projet est développé dans le but de cibler des produits haut de gamme et de mettre en œuvre des solutions qui s'alignent sur la stratégie de réduction des émissions de carbone du Royaume d'Arabie saoudite à l'horizon 2060.

À propos de LyondellBasell

Nous sommes LyondellBasell (NYSE: LYB) – un leader de l'industrie chimique mondiale qui crée des solutions pour un mode de vie durable au quotidien. Grâce à une technologie de pointe et à des investissements ciblés, nous favorisons une économie circulaire et à faible émission de carbone. Dans tout ce que nous faisons, nous visons à créer de la valeur pour nos clients, nos investisseurs et la société. En tant que l'un des plus grands producteurs mondiaux de polymères et leader dans les technologies des polyoléfines, nous développons, fabriquons et commercialisons des produits innovants de haute qualité pour des applications allant du transport durable et de la sécurité alimentaire à l'eau propre et aux soins de santé de qualité. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.LyondellBasell.com ou suivez @LyondellBasell sur LinkedIn.

À propos d'Alujain Corporation

La société Alujain Corporation a été créée en 1991 dans le but de valoriser les hydrocarbures naturels et les ressources minérales de l'Arabie saoudite. Il s'agit d'une société de capitaux saoudienne cotée en bourse, dont le siège se trouve à Riyad, en Arabie saoudite. Les principaux objectifs stratégiques d'Alujain sont d'identifier, d'évaluer, de promouvoir, de développer et d'investir/exploiter des projets industriels majeurs dans les secteurs de la pétrochimie, des mines, des métaux, de l'énergie et d'autres projets, avec l'engagement de créer de la valeur pour ses actionnaires en utilisant les forces et les talents, les capacités, les richesses et les ressources naturelles locales, tout en fixant les normes les plus élevées en matière de responsabilité nationale, sociale et environnementale.

Avertissement concernant les déclarations prospectives

Les déclarations contenues dans ce communiqué concernant des questions qui ne sont pas des faits historiques sont des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont basées sur des hypothèses de la direction qui sont considérées comme raisonnables au moment où elles sont faites et sont soumises à des risques et incertitudes significatifs. Les résultats réels pourraient différer matériellement des projections, des résultats anticipés ou d'autres attentes exprimées dans ce communiqué, y compris, mais sans s'y limiter, la décision finale d'investissement et la construction et l'exploitation réussies des installations proposées décrites dans ce communiqué, ainsi que notre capacité à mettre en œuvre notre stratégie et à aligner avec succès notre base d'actifs sur cette stratégie. Bien que ces déclarations et prévisions soient faites de bonne foi, LyondellBasell et sa direction ne peuvent garantir la concrétisation des résultats futurs anticipés. Des facteurs supplémentaires susceptibles de faire différer sensiblement les résultats de ceux décrits dans les déclarations prospectives sont disponibles dans la section « Facteurs de risque » de notre formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, disponible à l'adresse www.LYB.com sur la page Relations avec les investisseurs et sur le site Web de la Securities and Exchange Commission à l'adresse www.sec.gov .