LYB amplía su negocio principal de PP con una participación del 35 % en NATPET de Alujain en Arabia Saudita

HOUSTON y RIAD, Arabia Saudita, 30 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- LyondellBasell (LYB) y Alujain Corporation (Alujain) han anunciado hoy la finalización de la adquisición por parte de LYB a Alujain de una participación del 35 % en National Petrochemical Industrial Company (NATPET), con sede en Arabia Saudita.

La empresa conjunta cuenta con la tecnología Spheripol de polipropileno (PP) de LYB y posiciona a LYB para ampliar de forma rentable su negocio principal de PP, al obtener acceso a materias primas ventajosas y volúmenes adicionales de comercialización de productos.

"Esta inversión en NATPET refleja nuestro compromiso de hacer crecer y mejorar nuestras actividades principales, reforzando nuestra presencia en Arabia Saudita mediante una nueva asociación a largo plazo", declaró Peter Vanacker, director ejecutivo de LYB. "Con nuestro socio estratégico Alujain, la empresa conjunta aprovechará la tecnología líder de LYB y sus posiciones en el mercado mundial. Los clientes disfrutarán de una mayor confiabilidad en el suministro gracias a una red global de operaciones y comercialización más amplia".

"Estamos muy satisfechos de reforzar nuestra asociación con LYB", afirmó Mohammed Bin Saleh AlKhalil, presidente de Alujain. "Esperamos continuar nuestros esfuerzos conjuntos para producir materiales esenciales de alta calidad que satisfagan las necesidades de nuestros clientes a nivel local y en todo el mundo". Esta inversión también marca un paso significativo hacia la mejora del sector downstream del propileno en el Reino de Arabia Saudita, en plena alineación con la Visión 2030 del Reino de Arabia Saudita, el Ministerio de Energía y las Estrategias del Ministerio de Industria".

NATPET tiene actualmente una capacidad de producción anual de PP de aproximadamente 400.000 toneladas. LYB comercializará la mayor parte del volumen de producción de la empresa conjunta mediante de su red a nivel mundial. Alujain y LYB también están evaluando conjuntamente la construcción de una nueva instalación de propileno mediante deshidrogenación de propano (PDH, por sus siglas en inglés) y PP en las instalaciones de NATPET, sujeta a una decisión final de inversión. El proyecto se está desarrollando con el objetivo común de centrarse en productos de gama alta y aplicar soluciones que se ajusten a la estrategia de reducción de emisiones de carbono 2060 del Reino de Arabia Saudita.

Acerca de LyondellBasell

Somos LyondellBasell (NYSE: LYB), líder en la industria química mundial que crea soluciones para la vida cotidiana sostenible. Gracias a una tecnología de avanzada y a inversiones específicas, hacemos posible una economía circular y con bajas emisiones de carbono. En todo lo que hacemos, nuestro objetivo es generar valor para nuestros clientes, inversores y la sociedad. Como uno de los mayores productores de polímeros del mundo y líder en tecnologías de poliolefinas, desarrollamos, fabricamos y comercializamos productos innovadores y de alta calidad para aplicaciones que van desde el transporte sostenible y la seguridad alimentaria hasta el agua limpia y la atención médica de calidad. Para más información, visite www.lyondellbasell.com o siga a @LyondellBasell en LinkedIn.

Acerca de Alujain Corporation

Alujain Corporation se fundó en 1991 con el objetivo de agregar valor a los recursos naturales de hidrocarburos y minerales de Arabia Saudita. Es una sociedad anónima saudita que cotiza en bolsa y tiene su sede en Riad, Reino de Arabia Saudita. Los principales objetivos estratégicos de Alujain son identificar, evaluar, promover, desarrollar e invertir/operar grandes proyectos industriales en los sectores petroquímico, minero, metalúrgico, energético y otros proyectos, con el compromiso de crear valor para su accionista utilizando los puntos fuertes y los talentos, las capacidades, la riqueza y los recursos naturales locales, estableciendo también los más altos estándares de responsabilidad nacional, social y medioambiental.

Nota de advertencia sobre las declaraciones prospectivas

Las declaraciones contenidas en este comunicado relacionadas con asuntos que no son hechos históricos son declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas se basan en suposiciones de la gerencia de LyondellBasell que se consideran razonables en el momento en que se realizaron y están sujetas a riesgos e incertidumbres significativos. Los resultados reales podrían diferir materialmente de las proyecciones, resultados anticipados u otras expectativas manifestadas en este comunicado, incluyendo, pero no limitado a, la decisión final de inversión y el éxito de la construcción y operación de las instalaciones propuestas descritas en este comunicado; y nuestra capacidad para implementar nuestra estrategia y alinear con éxito nuestra base de activos con esa estrategia. Aunque estas declaraciones y proyecciones se realizan de buena fe, LyondellBasell y su dirección no pueden garantizar que se logren los resultados futuros previstos. Los factores adicionales que podrían hacer que los resultados difieran materialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas se pueden encontrar en la sección "Factores de riesgo" de nuestro Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2023, que se puede encontrar en www.LyondellBasell.com en la página de Relaciones con los inversores y en el sitio web de la Comisión de Bolsa y Valores en www.sec.gov .

