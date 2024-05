LYB erweitert PP-Kerngeschäft mit 35%iger Beteiligung an NATPET von Alujain in Saudi-Arabien

HOUSTON und RIYADH, Saudi-Arabien, 30. Mai 2024 /PRNewswire/ -- LyondellBasell (LYB) und Alujain Corporation (Alujain) gaben heute den Abschluss des Erwerbs einer 35%igen Beteiligung an der in Saudi-Arabien ansässigen National Petrochemical Industrial Company (NATPET) durch LYB von Alujain bekannt.

Das Joint Venture wird durch die LYB Spheripol Polypropylen (PP)-Technologie ermöglicht und versetzt LYB in die Lage, sein PP-Kerngeschäft profitabel auszubauen, indem es Zugang zu vorteilhaften Rohstoffen und zusätzlichen Produktabsatzmengen erhält.

„Diese Investition in NATPET spiegelt unser Engagement wider, unser Kerngeschäft auszubauen und zu verbessern und unsere Präsenz in Saudi-Arabien durch eine neue langfristige Partnerschaft zu stärken", sagte Peter Vanacker, CEO von LYB. „Mit unserem strategischen Partner Alujain wird das Joint Venture die führende Technologie und die globale Marktposition von LYB nutzen. Die Kunden werden durch ein größeres globales Betriebs- und Vertriebsnetz von einer höheren Versorgungssicherheit profitieren."

„Wir freuen uns sehr über die Stärkung unserer Partnerschaft mit LYB", sagte Mohammed Bin Saleh AlKhalil, Vorsitzender von Alujain. „Wir freuen uns darauf, unsere gemeinsamen Anstrengungen fortzusetzen, um wichtige hochwertige Materialien zu produzieren, die den Bedürfnissen unserer Kunden vor Ort und in der ganzen Welt entsprechen. Auch diese Investition ist ein bedeutender Schritt zur Verbesserung des Propylen-Downstream-Sektors im Königreich Saudi-Arabien und steht in vollem Einklang mit der Vision 2030 des Königreichs Saudi-Arabien sowie den Strategien des Energie- und des Industrieministeriums."

NATPET verfügt derzeit über eine jährliche Produktionskapazität von rund 400.000 Tonnen PP. LYB wird den größten Teil der Produktion des Gemeinschaftsunternehmens über sein globales Netzwerk vermarkten. Alujain und LYB prüfen außerdem gemeinsam den Bau einer neuen Anlage zur Herstellung von Propylen durch Propandehydrierung (PDH) und PP am Standort NATPET, vorbehaltlich einer endgültigen Investitionsentscheidung. Das Projekt wird mit dem gemeinsamen Ziel entwickelt, hochwertige Produkte zu entwickeln und Lösungen zu implementieren, die mit der Kohlendioxid-Reduktionsstrategie 2060 des Königreichs Saudi-Arabien in Einklang stehen.

Informationen zu LyondellBasell

Wir sind LyondellBasell (NYSE: LYB) – ein führendes Unternehmen der globalen Chemieindustrie, das Lösungen für ein nachhaltiges Leben im Alltag entwickelt. Durch fortschrittliche Technologien und gezielte Investitionen ermöglichen wir eine kreislauforientierte und kohlenstoffarme Wirtschaft. Bei allem, was wir tun, streben wir danach, Werte für unsere Kunden, Investoren und die Gesellschaft zu schaffen. Als einer der weltweit größten Hersteller von Polymeren und führendes Unternehmen in der Polyolefintechnologie entwickeln, produzieren und vermarkten wir hochwertige und innovative Produkte für Anwendungen, die von nachhaltigem Transport und Lebensmittelsicherheit bis hin zu sauberem Wasser und hochwertiger Gesundheitsversorgung reichen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.lyondellbasell.com oder folgen Sie @LyondellBasell auf LinkedIn.

Information über die Alujain Corporation

Die Alujain Corporation wurde 1991 mit dem Ziel gegründet, die natürlichen Kohlenwasserstoff- und Mineralressourcen Saudi-Arabiens zu verwerten. Sie ist eine börsennotierte saudische Aktiengesellschaft und hat ihren Hauptsitz in Riad, Königreich Saudi-Arabien. Die wichtigsten strategischen Ziele von Alujain sind die Identifizierung, Bewertung, Förderung, Entwicklung und Investition/Betrieb von industriellen Großprojekten in den Bereichen Petrochemie, Bergbau, Metalle, Energie und andere Projekte, wobei sie sich verpflichtet, durch die Nutzung lokaler Stärken und Talente, Kapazitäten, Reichtümer und natürlicher Ressourcen Werte für ihre Aktionäre zu schaffen und gleichzeitig höchste Standards für nationale, soziale und ökologische Verantwortung zu setzen.

