LYB 在沙地阿拉伯從 Alujain 收購 NATPET 35% 股份，擴大核心 PP 業務

侯斯頓和沙地阿拉伯利雅德2024年5月30日 /美通社/ -- LyondellBasell (LYB) 與 Alujain Corporation (Alujain) 今天宣佈，LYB 從 Alujain 完成收購總部位於沙地阿拉伯的 National Petrochemical Industrial Company (NATPET) 35% 的股份。

該合資企業由 LYB Spheripol 聚丙烯 (PP) 提供技術支援，而 LYB 可透過得到先進原料和額外產品銷售量，而擴展核心 PP 業務。

LYB 行政總裁 Peter Vanacker 表示：「我們這項 NATPET 的投資，反映我們發展和提升核心業務的承諾，並透過新長期合作夥伴關係，加強我們在沙地阿拉伯的業務。這合資企業是我們與我們的策略合作夥伴 Alujain 共同成立，將利用 LYB 的領先技術和全球市場地位。客戶將透過更大的全球營運和營銷網絡，得到更可靠的供應。」

Alujain 主席 Mohammed Bin Saleh AlKhalil 表示：「我們非常高興，加強與 LYB 的合作關係。我們期待繼續共同努力生產不可或缺的高端原料，滿足客戶在當地和全球各地的需求。這項投資也標誌着加強沙地阿拉伯王國丙烯下游產業的重要一步，並完全配合能源部與工業策略部的『沙地阿拉伯 2030 年願景』(Saudi Vision 2030)。」

現時，NATPET 年產能約 400,000 噸 PP。LYB 將透過自身全球網絡，營銷該合資公司大部份生產量。Alujain 和 LYB 現時也透過 NATPET 廠房內的丙烷脫氫 (PDH) 和 PP 設施，聯合評估會否建造新丙烯設施。新丙烯設施建造與否，以最終投資決定為準。該項目正在以高端產品為共同目標而開發，並實施符合沙地阿拉伯王國 2060 年減碳策略的解決方案。

關於 LyondellBasell

我們 LyondellBasell（紐約證券交易所代碼：LYB）是全球化學工業的領導者，為日常可持續發展生活，創造解決方案。我們透過先進科技和集中投資，落實循環及低碳經濟。本公司同仁竭盡所能，務求為客戶、投資者和社會創造價值。我們身為全球最大聚合物生產商之一兼聚烯烴技術的先驅，為可持續發展交通、食品安全、淨水和優質醫療等應用，研發、製造和銷售優質兼創新的產品。如欲更多資料，請瀏覽 www.lyondellbasell.com 或在 LinkedIn 關注 @LyondellBasell。

關於 Alujain Corporation

Alujain Corporation 於 1991 年成立，以增加沙地阿拉伯天然碳氫化合物和礦產資源價值為宗旨。現為沙地阿拉伯的上市公司，總部位於沙地阿拉伯王國利雅德。Alujain 的主要策略目標是於石化、採礦、金屬和能源等行業，識別、評估、促進、開發和投資/營運主要工業項目和其他項目。本公司透過利用當地優點和人才、產能、財富和自然資源，務求為股東創造價值，並為國家、社會和環境責任，訂立最高標準。

前瞻性陳述的注意事項

本公告的非歷史事實事項陳述，均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述是根據管理層的假設，而這些假設於當時獲認為是合理的，並存在重大風險和不確定性。實際結果可能有別於本新聞稿所述預測、預期結果或其他期望，包括但不限於本新聞稿所述的最終投資決定及擬議設施的竣工和運營，以及我們根據該策略而實行我們的策略及成功調整我們的資產基礎之能力。即使這些陳述和預測均為善意，但 LyondellBasell 及其管理層無法保證實現預期未來結果。如欲了解本前瞻性陳述中，多個可能導致結果有別於所述結果的額外因素，請瀏覽我們截 2023 年 12 月 31 日年底的 10-K 表「風險因素」部分，該部分現載列於 www.LyondellBasell.com 的「投資者關係」網頁，以及美國證券交易委員會網站 www.sec.gov。

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