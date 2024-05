LyondellBasell cria novo centro de distribuição no Sudeste Europeu para melhorar a experiência do cliente

ROTERDÃ, Holanda, 17 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A LyondellBasell, líder global na indústria química, tem o orgulho de anunciar o estabelecimento de um novo centro de distribuição na Hungria para suas classes de poliolefinas. Esta mudança faz parte do nosso compromisso contínuo, também ilustrado pela abertura do centro no Reino Unido em novembro de 2023, a fim de melhorar a experiência do cliente, colocando os inventários mais perto das instalações dos nossos clientes e reduzindo os prazos de entrega dos pedidos.

Este centro de distribuição na Hungria é uma adição importante à presença global da LyondellBasell. Além das nossas plataformas de distribuição existentes, este novo centro representa um avanço significativo no fornecimento aos nossos clientes de um acesso mais rápido aos nossos produtos.

A criação deste novo centro na Hungria é o resultado de um esforço colaborativo com a especialista em logística Maersk, que tem uma longa reputação de excelência na área. O centro estará estrategicamente localizado em Budapeste, garantindo distribuição otimizada e entrega rápida.

Erik Mezger, gerente comercial da Polymers, comentou: "a LyondellBasell está comprometida em oferecer um serviço excepcional e é por isso que temos o prazer de anunciar a abertura de um novo centro de distribuição na Hungria. Essa expansão significará prazos de entrega mais curtos e um serviço ainda melhor para nossos clientes. Além disso, ela nos permite aproveitar ainda mais a nossa rede global de ativos para que possamos garantir que os nossos clientes obtenham os produtos de que necessitam, quando precisam".

"Estamos orgulhosos de apoiar a LyondellBasell com uma solução de armazenamento personalizada que reduz significativamente seu tempo de entrega", disse Patrick Hore, líder da vertical global de produtos químicos da Maersk. "Fornecer soluções de armazenamento descentralizadas, em vez de distribuir a partir de um único grande centro de distribuição em todo o continente, faz parte da nossa oferta como integrador de logística global. Com a nossa crescente rede de cerca de 470 armazéns em todos os continentes e o nosso controle de ativos logísticos como navios, terminais, aeronaves e frotas de caminhões, somos capazes de oferecer aos nossos clientes fluxos de carga mais confiáveis e resilientes, mesmo em tempos difíceis".

Para mais informações sobre este novo centro de distribuição ou qualquer outra dúvida, os clientes podem entrar em contato com seus respectivos representantes de vendas da LyondellBasell.

Sobre a LyondellBasell

Somos a LyondellBasell (NYSE: LYB), líder na indústria química mundial que cria soluções para uma vida diária sustentável. Por meio de tecnologia avançada e investimentos direcionados, estamos possibilitando uma economia circular e de baixo carbono. Em tudo o que fazemos, o nosso objetivo é proporcionar valor aos nossos clientes, investidores e sociedade. Como um dos maiores produtores mundiais de polímeros e líder em tecnologias de poliolefinas, desenvolvemos, fabricamos e comercializamos produtos inovadores e de alta qualidade para aplicações que vão desde o transporte sustentável e segurança alimentar até água potável e cuidados de saúde de qualidade. Para mais informações, acesse www.lyondellbasell.com ou siga @LyondellBasell no LinkedIn.

Sobre a Maersk

A A.P. Moller - Maersk é uma empresa de logística integrada que trabalha para conectar e simplificar as cadeias de suprimentos de seus clientes. Como líder global em serviços logísticos, a empresa opera em 130 países e emprega mais de 100.000 pessoas. A Maersk pretende alcançar emissões líquidas zero até 2040 em todo o negócio com novas tecnologias, novas embarcações e combustíveis verdes.

