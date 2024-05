LyondellBasell fügt neues Vertriebszentrum in Südosteuropa hinzu, um das Kundenerlebnis zu verbessern

ROTTERDAM, Niederlande, 17. Mai 2024 /PRNewswire/ -- LyondellBasell, ein weltweit führendes Unternehmen der chemischen Industrie, gibt voller Stolz die Einrichtung eines neuen Vertriebszentrums in Ungarn für seine Polyolefine bekannt. Dieser Schritt ist Teil unseres kontinuierlichen Engagements, das auch durch die Eröffnung des britischen Drehkreuzes im November 2023 verdeutlicht wird, die Kundenerfahrung zu verbessern, indem wir unsere Lagerbestände näher an den Standorten unserer Kunden platzieren und so die Vorlaufzeiten für Bestellungen verkürzen.

Dieses Vertriebszentrum in Ungarn ist eine wichtige Ergänzung der weltweiten Präsenz von LyondellBasell. Zusätzlich zu unseren bestehenden Vertriebsplattformen bedeutet dieses neue Zentrum einen bedeutenden Schritt nach vorn, um unseren Kunden einen schnelleren Zugang zu unseren Produkten zu ermöglichen.

Die Einrichtung dieses neuen Drehkreuzes in Ungarn ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit mit dem Logistikexperten Maersk, der seit langem einen hervorragenden Ruf in diesem Bereich genießt. Das Drehkreuz wird strategisch günstig in Budapest gelegen sein, um eine optimale Verteilung und rasche Lieferung zu gewährleisten.

Erik Mezger, kaufmännischer Leiter für Polymere, sagte: „LyondellBasell ist bestrebt, einen außergewöhnlichen Service zu bieten, und deshalb freuen wir uns, die Eröffnung eines neuen Vertriebszentrums in Ungarn bekannt zu geben. Diese Erweiterung bedeutet kürzere Lieferzeiten und einen noch besseren Service für unsere Kunden. Darüber hinaus können wir unser globales Netzwerk von Anlagen weiter nutzen, um sicherzustellen, dass unsere Kunden die benötigten Produkte dann erhalten, wenn sie sie brauchen."

„Wir sind stolz darauf, LyondellBasell mit einer maßgeschneiderten Lagerlösung zu unterstützen, mit der die Vorlaufzeit für ihre Lieferungen erheblich verkürzt wird", sagt Patrick Hore, globaler vertikaler Leiter für Chemikalien bei Maersk. „Die Bereitstellung dezentraler Lagerlösungen anstelle der Verteilung über ein einziges großes Distributionszentrum auf einem ganzen Kontinent ist Teil unseres Angebots als Integrator für globale Logistik. Mit unserem wachsenden Netz von rund 470 Lagern auf allen Kontinenten und unserer Kontrolle über Logistikanlagen wie Schiffe, Terminals, Flugzeuge und Lkw-Flotten können wir unseren Kunden auch in schwierigen Zeiten einen zuverlässigeren und widerstandsfähigeren Frachtfluss bieten."

Für weitere Informationen über dieses neue Vertriebszentrum oder andere Anfragen wenden sich unsere Kunden bitte an ihre jeweiligen LyondellBasell-Vertriebsmitarbeiter.

Informationen zu LyondellBasell

Wir sind LyondellBasell (NYSE: LYB) – ein führendes Unternehmen der globalen Chemieindustrie, das Lösungen für ein nachhaltiges Leben im Alltag entwickelt. Durch fortschrittliche Technologien und gezielte Investitionen ermöglichen wir eine kreislauforientierte und kohlenstoffarme Wirtschaft. Bei allem, was wir tun, streben wir danach, Werte für unsere Kunden, Investoren und die Gesellschaft zu schaffen. Als einer der weltweit größten Hersteller von Polymeren und führendes Unternehmen in der Polyolefintechnologie entwickeln, produzieren und vermarkten wir hochwertige und innovative Produkte für Anwendungen, die von nachhaltigem Transport und Lebensmittelsicherheit bis hin zu sauberem Wasser und hochwertiger Gesundheitsversorgung reichen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.lyondellbasell.com oder folgen Sie @LyondellBasell auf LinkedIn.

Informationen zu Maersk

A.P. Moller – Maersk ist ein integriertes Logistikunternehmen, das sich für die Vernetzung und Vereinfachung der Lieferketten seiner Kunden einsetzt. Als weltweit führender Anbieter von Logistikdienstleistungen ist das Unternehmen in 130 Ländern tätig und beschäftigt mehr als 100.000 Mitarbeiter. Maersk hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2040 mit neuen Technologien, neuen Schiffen und umweltfreundlichen Kraftstoffen im gesamten Unternehmen Netto-Null-Emissionen zu erreichen.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/558633/LyondellBasell_Logo.jpg