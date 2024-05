LyondellBasell ajoute un nouveau centre de distribution en Europe du Sud-Est pour améliorer l'expérience client

ROTTERDAM, Pays-Bas, 17 mai 2024 /PRNewswire/ -- LyondellBasell, un leader mondial de l'industrie chimique, est fier d'annoncer l'établissement d'un nouveau centre de distribution en Hongrie pour ses catégories de polyoléfines. Ce changement fait partie de notre engagement continu, également illustré par l'ouverture du centre britannique en novembre 2023, à améliorer l'expérience client en rapprochant les stocks des installations de nos clients, réduisant les délais de livraison des commandes.

Ce centre de distribution en Hongrie est un ajout important à l'empreinte mondiale de LyondellBasell. Outre nos plateformes de distribution existantes, ce nouveau centre représente un pas en avant important pour fournir à nos clients un accès plus rapide à nos produits.

La création de ce nouveau centre en Hongrie est le résultat d'un effort de collaboration avec l'expert en logistique Maersk, qui a une réputation d'excellence de longue date dans le domaine. Le centre sera stratégiquement situé à Budapest, garantissant une distribution optimisée et une livraison rapide.

Erik Mezger, directeur commercial pour les polymères, a déclaré : « LyondellBasell s'engage à fournir un service exceptionnel et c'est pourquoi nous sommes ravis d'annoncer l'ouverture d'un nouveau centre de distribution en Hongrie. Cette expansion se traduira par des délais de livraison plus courts et un service amélioré pour nos clients. Cela nous permet également de tirer davantage parti de notre réseau mondial d'empreinte des actifs afin que nous puissions nous assurer que nos clients obtiennent les produits dont ils ont besoin, lorsqu'ils en ont besoin ».

« Nous sommes fiers de soutenir LyondellBasell avec une solution d'entreposage sur mesure qui réduit considérablement les délais de livraison », a déclaré Patrick Hore, responsable mondial des produits chimiques chez Maersk. « Fournir des solutions d'entreposage décentralisées plutôt que de distribuer à partir d'un seul grand centre de distribution sur tout un continent fait partie de notre offre en tant qu'intégrateur de logistique mondiale. Avec notre réseau croissant d'environ 470 entrepôts sur tous les continents et notre contrôle des actifs logistiques tels que les navires, les terminaux, les avions et les flottes de camions, nous sommes en mesure d'offrir à nos clients des flux de fret plus fiables et plus résilients, même en période de perturbation ».

Pour en savoir plus sur ce nouveau centre de distribution ou pour toute autre question, nous encourageons les clients à communiquer avec leurs représentants commerciaux respectifs de LyondellBasell.

