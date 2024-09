Maior evento de airdrop da Web3: US$ 200.000 em disputa no Torneio TON da Bybit com 14 parceiros DeFi

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 5 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Bybit Web3, divisão Web3 da Bybit, segunda maior bolsa de criptomoedas do mundo em volume de negociação, tem o prazer de anunciar o Torneio TON. Os usuários podem participar na maior seleção de projetos TON reunidos numa plataforma de troca centralizada em várias verticais, incluindo GameFi, Pet AI, Memes, DeFi e SociaFi..

De 30 de agosto de 2024, 7 AM UTC, os participantes podem se envolver no primeiro evento completo de airdrop dentro do ecossistema TON, com US$ 200.000 em prêmios sendo disputados.

Emily Bao, evangelist da Bybit Web3, comentou: "O Torneio TON faz parte do nosso plano para simplificar o acesso às incríveis oportunidades de diversão, comunidade e finanças da Web3. Estamos empolgados em fazer parceria com outro protocolo de ponta como TON e oferecer aos nossos usuários uma oportunidade única de explorar e de se beneficiar de todos os novos projetos sendo lançados aqui.

Para comemorar o início da campanha, a Bybit Web3 organizou uma transmissão ao vivo A transmissão analisou o crescimento do TON em várias verticais de criptomoedas em sua missão de integrar 1 bilhão de usuários na Web3. Gigantes do TON como EVAA, Yescoin, Momo AI, Catizen, TrueCoin, Storm e JetTron participarão.

O torneio oferece prêmios exclusivos de 14 dos principais protocolos em todo o ecossistema TON, incluindo 60 Fish do Catizen, um jogo com mais de 500.000 jogadores, 1 bilhão de pontos da YesCoin, um dos gigantes jogos no Telegram e 200 Lucky Nodes & 5.000 Gold Hammers do MomoAI. O prêmio total de todos os 14 projetos apresentados é de mais de US$ 200.000 e todos os usuários podem reivindicar sua parte.

O Bybit's Airdrop Arcade foi criado para simplificar e aprimorar o processo de acessar as oportunidades da Web3. Ele reúne inúmeras oportunidades de airdrop em uma única e envolvente plataforma. Inspirado por jogos de celular, o Airdrop Arcade oferece um ambiente gamificado com missões e níveis, tornando-o acessível para iniciantes e caçadores veteranos de airdrop. Essa opção transforma a aquisição de criptomoedas em uma experiência agradável, permitindo aos usuários acumular recompensas em vários tokens e cadeias sem esforço.

#Bybit / #TheCryptoArk

Sobre Bybit Web3

A Bybit Web3 está redefinindo a abertura em um mundo descentralizado, criando um ecossistema mais simples, aberto e igual para todos. Estamos comprometidos em receber desenvolvedores, criadores e parceiros no espaço de blockchain, estendendo um convite tanto aos entusiastas de criptomoedas quanto aos curiosos, com uma comunidade de mais de 10 milhões de usuários de carteira, mais de 20 dos maiores parceiros do ecossistema, e esse número só aumenta..

A Bybit Web3 oferece um conjunto abrangente de produtos Web3 criados para tornar o acesso, troca, coleta e crescimento de ativos da Web3 o mais abertos e simples possível. Nossas carteiras, marketplaces e plataformas são todas garantidas pela segurança e experiência que definem a Bybit como uma das 3 principais bolsas de criptomoedas, que recebem a confiança de 40 milhões de usuários globalmente.

Junte-se à revolução agora e abra a porta para o seu futuro Web3 com a Bybit.

Para mais detalhes sobre a Bybit, acesse Bybit Web3.

Sobre a Bybit

A Bybit é a segunda maior bolsa de criptomoedas do mundo em volume de negociação, atendendo a mais de 40 milhões de usuários. Fundada em 2018, a Bybit oferece uma plataforma profissional onde investidores e traders de criptomoedas podem encontrar um mecanismo de correspondência ultrarrápido, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana e suporte multilíngue à comunidade. A Bybit é parceira orgulhosa dos vencedores do campeonato de construtores e pilotos da Fórmula 1: A equipe Oracle Red Bull Racing.

Para mais detalhes sobre a Bybit, acesse Bybit Press.

Para consultas relacionadas com a imprensa, entre em contato com: [email protected]

Para mais informações, acesse: https://www.bybit.com

Para atualizações, siga: As comunidades e redes sociais da Bybit

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2311075/Bybit_Web3_Logo.jpg

FONTE Bybit