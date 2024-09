Grootste Web3 Airdrop-evenement: $ 200.000 voor het grijpen in Bybit's TON-toernooi met 14 DeFi-partners

DUBAI, VAE, 5 september 2024 /PRNewswire/ -- Bybit Web3, de Web3-divisie van Bybit, 's werelds op één na grootste cryptobeurs naar handelsvolume, kondigt met genoegen het TON-toernooi aan. Gebruikers kunnen deelnemen aan de grootste selectie van TON-projecten die zijn verzameld op een gecentraliseerde beurs in vele verticalen, waaronder GameFi, Pet AI, Memes, DeFi en SociaFi.

Vanaf 30 aug. 2024, 7 AM UTC, kunnen deelnemers de kans grijpen om $ 200.000 aan beloningen te winnen, door mee te doen aan het allereerste uitgebreide airdrop-evenement binnen het TON-ecosysteem.

Emily Bao, Bybit Web3-evangelist, zegt: "Het TON-toernooi maakt deel uit van ons plan om de toegang tot Web3's geweldige leuke en financiële mogelijkheden voor de community gemakkelijk te maken. We vinden het geweldig om samen te werken met een ander protocol van de bovenste laag zoals TON. Met dit aanbod hebben onze gebruikers een unieke kans om alle hierop gelanceerde nieuwe projecten te verkennen en ervan te profiteren."

Om de start van de campagne te vieren, organiseerde Bybit Web3 een livestream. De stream behandelde de groei van TON in veel crypto-verticals in zijn missie om 1 miljard gebruikers aan boord van Web3 te krijgen. TON-zwaargewichten zoals EVAA, Yescoin, Momo AI, Catizen, TrueCoin, Storm en JetTron zullen aanwezig zijn.

Het toernooi bevat exclusieve beloningen van 14 topprotocollen in het TON-ecosysteem, waaronder 60 Fish van Catizen, een spel met meer dan 500.000 spelers, 1 miljard punten van YesCoin, een van de grootste games op Telegram, en 200 Lucky Nodes & 5.000 gouden hamers van MomoAI. De totale beloning van alle 14 projecten is meer dan $ 200.000 en alle gebruikers kunnen hun deel claimen.

Bybit's Airdrop Arcade is ontworpen om het proces van toegang krijgen tot Web3-mogelijkheden te vereenvoudigen en te verbeteren. Het consolideert talrijke airdropmogelijkheden in één enkel aantrekkelijk platform. Geïnspireerd door mobiele games biedt Airdrop Arcade een spelomgeving met quests en levels, met toegang voor beginners en doorgewinterde airdrop hunters. Deze aanpak maakt van crypto-acquisitie een plezierige ervaring, waarbij gebruikers moeiteloos beloningen kunnen verzamelen via verschillende tokens en ketens.

