最大規模的Web3空投活動已經啟動

- Bybit與14家去中心化金融合作夥伴共同舉辦TON錦標賽，20萬美元獎勵等你來拿

阿聯酋迪拜2024年9月5日 /美通社/ -- 全球交易量第二大加密貨幣交易所 Bybit 旗下的Web3部門 Bybit Web3 推出 TON錦標賽 。用戶可以參加中心化交易所收集的各類TON項目，其中涉及眾多垂直領域，包括遊戲化金融(GameFi)、Pet AI、Memes、去中心化金融(DeFi)和社交化金融(SociaFi)。

自2024年8月30日上午7時(UTC)起，用戶可參加TON生態系統內的首次全面空投活動，瓜分20萬美元獎勵。

Bybit Web3 Evangelist Emily Bao表示：「TON錦標賽是我們計劃的一部分，旨在讓大家能更輕鬆地享受到Web3的樂趣並抓住社區互動和金融機會。我們很高興能與另一個像TON這樣的頂級協議合作，讓用戶能有獨特的機會來探索並受益於那裡推出的所有新項目。」

為了慶祝活動的啟動，Bybit Web3舉辦了一場直播。直播活動深入探討了TON在許多加密貨幣垂直領域的增長情況，並強調其努力讓10億用戶加入Web3的使命。EVAA、Yescoin、Momo AI、Catizen、TrueCoin、Storm和JetTron等TON重量級平臺將出席活動。

本次錦標賽的獨家獎勵來自TON生態系統中的14個頂級項目，包括Catizen（一款擁有50多萬玩家的遊戲）提供的60枚$fish、YesCoin（Telegram上的大型遊戲之一）提供的10億積分，以及MomoAI提供的200個幸運節點和5,000 枚 Gold Hammers。所有14個特色項目的獎勵總額超過20萬美元，所有用戶都有分享的機會。

Bybit的Airdrop Arcade空投平臺旨在簡化和改善獲取Web3機會的過程。它將眾多空投機會統一整合到一個優質平臺上。受手機遊戲的啟發，Airdrop Arcade創建了一個包含任務和關卡的遊戲化環境，讓新人和經驗豐富的空投獵人都能使用。這種方法將獲取加密貨幣變成了一種愉快的體驗，用戶可以毫不費力地積累各種代幣和鏈上獎勵。

#Bybit / #TheCryptoArk

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Bybit Web3正在重新定義去中心化世界的開放性，為每個人創建一個更簡單、開放、平等的生態系統。我們歡迎區塊鏈領域的建設者、創造者和合作夥伴，向加密貨幣愛好者和好奇者發出邀請，社區共有超過1000萬錢包用戶、超過20個主要生態系統合作夥伴，並且還在不斷壯大。

Bybit Web3提供全系列Web3產品，旨在幫助用戶輕鬆便捷地訪問、交換、收集和擴大Web3資產。Bybit的錢包、市場和平臺均以安全與專業技術為依託，將Bybit打造為全球前三大加密貨幣交易所之一，並獲得全球4000萬用戶的信任。

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