Maior prêmio de pesquisa cerebral do mundo concedido por descobertas inovadoras sobre a forma como sentimos o toque e a dor

The Lundbeck Foundation

05 mar, 2026, 15:00 GMT

O Brain Prize 2026 é concedido aos professores David Ginty (EUA) e Patrik Ernfors (Suécia) por suas descobertas pioneiras em relação a como o sistema nervoso detecta e processa o toque e a dor. O trabalho deles reescreveu livros didáticos e abriu novos caminhos para o desenvolvimento de tratamentos direcionados para condições como dor crônica e hipersensibilidade ao toque.

COPENHAGUE, Dinamarca, 5 de março de 2026 /PRNewswire/ -- O sistema somatossensorial nos fornece a percepção do nosso próprio corpo e suas interações físicas com o mundo. Nosso sentido do tato nos permite perceber uma brisa passageira, sentir a forma e a textura dos objetos em nossas mãos ou o contato físico de outras pessoas. Ele fornece feedback sensorial essencial que controla a forma como movemos nosso corpo e respondemos ao mundo externo. O sistema somatossensorial também é responsável por nossa capacidade de sentir dor. A dor pode ser causada por estímulos mecânicos, calor e produtos químicos nocivos. Embora seja desagradável, ela é essencial para a nossa sobrevivência, atuando como um sistema de alerta que nos protege do que é prejudicial. A perda da nossa capacidade normal de sentir o toque e a dor pode levar a condições graves e debilitantes, incluindo hipersensibilidade ao toque — observada em muitos transtornos do desenvolvimento — e dor crônica que afeta milhões de pessoas em todo o mundo.

HM The King of Denmark, patron of The Brain Prize, attending the prize ceremony 2025.
Embora o toque e a dor venham sendo estudados há mais de 150 anos, Patrik Ernfors (Karolinska Institutet, Suécia) e David Ginty (Harvard Medical School, EUA) revolucionaram o campo, identificando como as células nervosas da pele transformam estímulos dolorosos, térmicos e mecânicos, como carícias, vibrações ou pressão, em sinais neurais. Eles fizeram um mapeamento ainda mais detalhado de como esses sinais são transmitidos e processados dentro da medula espinhal e enviados para o cérebro, onde a percepção — e as reações emocionais e comportamentais — de nossas interações com o mundo físico são criadas.

Juntas, as descobertas deles reescreveram os princípios dos livros didáticos de somatossensação e forneceram a base para uma nova geração de intervenções direcionadas para dor e disfunção somatossensorial com base em tipos específicos de células e vias neurais.

O professor Andreas Meyer-Lindenberg é presidente do Comitê de Seleção do The Brain Prize e explica o motivo de conceder o The Brain Prize 2026 aos professores David Ginty e Patrik Ernfors:

"A somatossensação define a integridade do corpo e a fronteira entre o corpo e o mundo. Portanto, é crucial para o nosso senso de identidade física e nossas interações com o mundo ao nosso redor. A capacidade de detectar e interpretar o toque, a dor, a coceira e a temperatura depende de uma extraordinária diversidade de neurônios sensoriais periféricos, células de apoio e circuitos precisamente organizados da medula espinhal e do tronco cerebral. Ao descobrir e categorizar diferentes tipos de neurônios sensoriais, vinculando-os a órgãos e vias finais específicos e fornecendo novas ferramentas genéticas e moleculares amplamente utilizadas, o trabalho deles criou um modelo para entender o toque normal e para identificar onde as coisas dão errado em distúrbios como dor crônica e hiper e hipossensibilidade, que podem estar associadas a doenças do sistema nervoso."

Em nome da Fundação Lundbeck, a CEO Lene Skole estende suas mais calorosas felicitações aos dois premiados:

"Nossa capacidade de sentir o toque e a dor é talvez o mais subestimado dos nossos sentidos. Ela nos dá o senso de identidade e permeia nossas interações com o mundo. Sem ela, nos sentiríamos desconectados do próprio corpo. Isso é difícil de imaginar e, para percebermos realmente o seu quão importante ela é, basta observar o que acontece quando o sentido do tato e da dor não funcionam corretamente. As novas descobertas fundamentais sobre a neurociência do tato e da dor, apresentadas por Patrik Ernfors e David Ginty, são verdadeiramente notáveis e trazem esperança para pacientes que vivem com distúrbios como a dor crônica. É um grande prazer premiar esses cientistas excepcionais com o The Brain Prize 2026."

