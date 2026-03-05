触覚と痛みの感じ方に関する画期的な発見に対し世界最大の脳研究賞を授与

神経系が触覚と痛みをどのように検知し、処理するかに関する先駆的な発見に対し、David Ginty教授（米国）とPatrik Ernfors教授（スウェーデン）にBrain Prize 2026が授与されます。両氏の研究はこれまでの常識を塗り替えるものであり、慢性疼痛や触覚過敏などの疾患に対する標的治療開発の新たな道を切り拓きました。

コペンハーゲン、デンマーク, 2026年3月5日 /PRNewswire/ -- 体性感覚系は、自分自身の身体の感覚と、外界との物理的な接触を感じ取る役割を果たします。触覚のおかげで、通り過ぎるそよ風を感じたり、手にある物の形や質感、あるいは他者との身体的接触を感じたりすることができます。それは、私たちがどのように身体を動かし、外界に反応するかを制御する重要な感覚的フィードバックを提供します。体性感覚系には、痛みを感じる能力も含まれています。痛みは機械的刺激、熱、有害な化学物質によって引き起こされます。痛みは不快ではありますが、私たちを有害なものから守る警告システムとして機能し、生存に不可欠なものです。触覚や痛みを感じる正常な能力が損なわれると、多くの発達障害で見られる触覚過敏や、世界中の何百万人もの人々に影響を及ぼしている慢性疼痛など、重篤で心身に大きな負担をかける疾患につながる可能性があります。

触覚と痛みは150年以上前から研究されてきましたが、Patrik Ernfors（スウェーデン、Karolinska Institutet）とDavid Ginty（米国、Harvard Medical School）は、撫でる動作、振動、圧迫などの痛み、熱、機械的刺激を皮膚の神経細胞がどのように神経信号に変換するかを特定し、この分野に革命をもたらしました。両氏はさらに、これらの信号がどのように脊髄へ伝達され、脊髄内で処理された後、脳に送られるかを解明しました。脳では、物理的世界との相互作用に対する知覚、ならびに感情的・行動的反応が生み出されます。

両氏の発見は、体性感覚に関する基本的な理論を書き換え、特定の細胞型や神経経路に基づいた痛みや体性感覚機能障害に対する新世代の標的治療法の基礎を築きました。

Brain Prize選考委員会の委員長であるAndreas Meyer-Lindenberg教授は、David Ginty教授とPatrik Ernfors教授にBrain Prize 2026を授与した理由を次のように説明しています。

「体性感覚は身体の完全性と、身体と世界の境界を定義するものであり、したがって身体的自己の感覚や周囲の世界との相互作用にとって極めて重要です。触覚、痛み、痒み、温度を検知し解釈する能力は、非常に多様な末梢感覚ニューロン、支持細胞、そして精密に組織化された脊髄と脳幹の回路に依存しています。異なる感覚ニューロンの種類を発見・分類し、それらを特定の終末器官や経路に結びつけ、広く利用される新しい遺伝学的・分子生物学的ツールを提供することで、両氏の研究は正常な触覚を理解するための青写真を作成しました。これにより、慢性疼痛や、神経系疾患に関連する可能性のある知覚過敏や知覚低下などの障害において、問題が生じている箇所を特定することが可能になりました。」

Lundbeck Foundationを代表し、CEOのLene Skoleは2人の受賞者に対して、次のように心からの祝辞を述べています。

「触覚や痛みを感じる能力は、おそらく私たちの感覚の中で最も過小評価されているものです。それは私たちに自己の感覚を与え、世界との相互作用をもたらします。それがなければ、自分の身体が自分のものではないような、実体のない感覚に陥ってしまうでしょう。これを想像したり、その深さを真に理解したりするのは難しいことですが、触覚や痛覚に支障をきたしたときに何が起こるかを見れば、その重要性がわかります。Patrik ErnforsとDavid Gintyがもたらした触覚と痛みの神経科学に関する根本的な新しい知見は真に驚くべきものであり、慢性疼痛などの障害を抱える患者に希望を与えるものです。これらの傑出した科学者にBrain Prize 2026を授与できることを心から嬉しく思います」

