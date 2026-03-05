Le prix le plus important au monde dans le domaine de la recherche sur le cerveau récompense des découvertes révolutionnaires sur la manière dont nous percevons le toucher et la douleur

Le Brain Prize 2026 est décerné aux professeurs David Ginty (États-Unis) et Patrik Ernfors (Suède) pour leurs découvertes pionnières sur la façon dont le système nerveux détecte et traite le toucher et la douleur. Leurs travaux ont permis de réécrire des manuels et d'ouvrir de nouvelles voies pour le développement de traitements ciblés pour des affections telles que la douleur chronique et l'hypersensibilité au toucher.

COPENHAGUE, Danemark, 5 mars 2026 /PRNewswire/ -- Le système somatosensoriel nous donne le sens de notre propre corps et de ses interactions physiques avec le monde. Notre sens du toucher nous permet de percevoir une brise qui passe, de sentir la forme et la texture d'objets dans nos mains ou le contact physique d'autres personnes. Il fournit des informations sensorielles cruciales qui contrôlent la façon dont nous bougeons notre corps et réagissons au monde extérieur. Le système somatosensoriel englobe également notre capacité à ressentir la douleur. La douleur peut être causée par des stimuli mécaniques, la chaleur et des substances chimiques nocives. Bien que désagréable, elle est essentielle à notre survie, agissant comme un système d'alerte qui nous protège de ce qui est nocif. Les perturbations de notre capacité normale à percevoir le toucher et la douleur peuvent entraîner des pathologies graves et débilitantes, notamment l'hypersensibilité au toucher – observée dans de nombreux troubles du développement – et la douleur chronique, qui touche des millions de personnes dans le monde.

SM le Roi du Danemark, parrain du Brain Prize, assistant à la cérémonie de remise du prix 2025.

Bien que le toucher et la douleur soient étudiés depuis plus de 150 ans, Patrik Ernfors (Karolinska Institutet, Suède) et David Ginty (Harvard Medical School, États-Unis) ont révolutionné le domaine en identifiant comment les cellules nerveuses de la peau transforment les stimulations douloureuses, thermiques et mécaniques, telles que les caresses, les vibrations ou les indentations, en signaux neuronaux. Ils ont ensuite cartographié la manière dont ces signaux sont transmis et traités dans la moëlle épinière, puis envoyés au cerveau, où sont créées la perception et les réactions émotionnelles et comportementales à nos interactions avec le monde physique.

Ensemble, leurs découvertes ont permis de réécrire les principes de la somatosensation et de jeter les bases d'une nouvelle génération d'interventions ciblées sur la douleur et les dysfonctionnements somatosensoriels, basées sur des types de cellules et des voies neuronales spécifiques.

Le professeur Andreas Meyer-Lindenberg, président du Comité de sélection du Brain Prize, explique les raisons pour lesquelles les professeurs David Ginty et Patrik Ernfors ont été récompensés dans le cadre du Brain Prize 2026 :

« La somatosensation définit l'intégrité du corps et la frontière entre le corps et le monde. Elle est donc cruciale pour notre sens du soi physique et nos interactions avec le monde qui nous entoure. La capacité de détecter et d'interpréter le toucher, la douleur, la démangeaison et la température dépend d'une extraordinaire diversité de neurones sensoriels périphériques, de cellules de soutien et de circuits de la moëlle épinière et du tronc cérébral organisés avec précision. En découvrant et en catégorisant des types distincts de neurones sensoriels, en les reliant à des organes terminaux et à des voies spécifiques, et en fournissant de nouveaux outils génétiques et moléculaires largement utilisés, leur travail a permis de créer un schéma directeur pour comprendre le toucher normal et pour déterminer où les choses se passent mal dans des troubles tels que la douleur chronique et l'hyper- et l'hyposensibilité qui peuvent être associés à des maladies du système nerveux. »

Au nom de la Fondation Lundbeck, Lene Skole, PDG, adresse ses plus vives félicitations aux deux lauréats :

« Notre capacité à ressentir le toucher et la douleur est peut-être le plus sous-estimé de nos sens. Elle nous donne le sens de notre identité et de nos interactions avec le monde. Sans elle, nous nous sentirions désincarnés. C'est difficile à imaginer et pour en apprécier la profondeur, il suffit d'observer ce qui se passe lorsque le sens du toucher et de la douleur se dérègle. Les nouvelles connaissances fondamentales sur les neurosciences du toucher et de la douleur apportées par Patrik Ernfors et David Ginty sont vraiment remarquables et porteuses d'espoir pour les patients souffrant de troubles tels que la douleur chronique. C'est un véritable plaisir de décerner à ces scientifiques exceptionnels le Brain Prize 2026. »

